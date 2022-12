von Albert Bantle

Niedereschach bekommt einen Kulturerlebnispfad. Nach monatelangen Planungen, Umplanungen und unzähligen Gesprächen mit Landratsamt, Grundstückseigentümern sowie Vertretern des Schwarzwaldvereins und des Deutschen Wandervereins ist nun der Startschuss gefallen.

Das erste Stück ist frei

Auszubildende des Forst BW Ausbildungsstandort des Staatlichen Forstamtes in Königsfeld-Buchenberg, haben einen rund einen Kilometer langen Pfad im Bereich des Bubenholzes freigeschnitten, der quer durch den Wald zum Römerbad und dann vorbei am römischen Gutshof führt. Dieses Teilstück, das den Namen „Römerpfad“ erhalten soll, soll Teil des wandertechnisch und landschaftlich reizvollen, rund 13 Kilometer langen Kulturlebnispfades werden.

Der Vater des Projekts

„Das wird ein toller Premium-Wanderweg“, so Walter Kubas. Der Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe hat sich stark dafür engagiert, dieses Projekt zu realisieren. Zusammen mit den Forst-Azubis und Bürgermeister Martin Ragg wurde dabei im Einstiegbereich zum Römerpfad, der hinter dem Autohaus Deiss im unteren Bubenholz beginnt, besprochen, wie man das Areal aufbereitet, damit Wanderer dort problemlos den sehr steilen Einstieg schaffen.

Jetzt soll die Patenkompanie ran

Angedacht ist, dass dies der Bauhof der Gemeinde im Februar 2022 eventuell zusammen mit Soldaten der Niedereschacher Patenkompanie übernimmt. Danach wird der Pfad nutzbar sein und Kubas ist mehr als zuversichtlich, dass dieser dann sehr gut frequentiert und deswegen auch nicht wieder freigeschnitten werden muss.

Walter Kubas hat eine neue Passion gefunden: Er erkundet schöne Orte und Wanderwege in nächster Nähe. Orte, die viele Einheimische längst aus dem Blick verloren haben. Nach dem großen Erfolg mit der Erstellung seiner Broschüre „Natur- und Kulturstätten in der Gesamtgemeinde“ konzentriert sich Kubas nun auf den von ihm initiierten Premium-Wanderweg. Unterstützt wird er dabei von Michael Braun, dem Leiter Wirtschaftsförderung und Tourismus beim Landratsamt, und dessen Mitarbeiterin Daniela Bailer. Die Gemeinde hat auf Vorschlag von Kubas beim Landratsamt die Einrichtung des Kulturpfades beantragt. Es kann sogar mit einer Bezuschussung durch den Landkreis gerechnet werden. Zudem wird der Kulturerlebnispfad im Outdoor-Reiseführer „Outdooractive“ als Wandertour vorgestellt. (aba)

Der eigentliche Plan war, den neuen Premium-Wanderweg auf einem bestehenden Wanderweg auszuweisen. Da dieser jedoch vom Forst als Rückweg genutzt und dadurch bei Waldarbeiten ständig stark in Mitleidenschaft gezogen wird, ist die nun freigeschnittenen Trasse die bessere Lösung.

So verläuft die Strecke

Der Kulturerlebnispfad verläuft überwiegend auf Gemarkung Fischbach. Er beginnt und endet beim Glockenspiel hinter dem Niedereschacher Rathaus. Dort soll eine große Einstiegstafel den Wanderern den weiteren Streckenverlauf und die entlang der Strecke befindlichen und noch zu beschildernden Attraktionen erläutern. Dazu zählen beispielweise der vogelkundliche Lehrpfad, der Eschach-Pfad, der Serpentinenweg, die Erinnerungstafel an die Niedereschacher Uhrenfabriken, Römerbad, römischer Gutshof, die Sinkinger Kapelle, das Sinkinger Backhaus, der Sinkinger Taubenmarkt, der Teufensee inmitten des reizvollen Landschaftsschutzgebietes oder die Horgener Mariengrotte bei der dortigen Wassertretstelle.

Eine Station beim neuen Premium-Wanderweg: Der Teufensee. | Bild: Albert Bantle

Vom Startpunkt hinter den Rathaus führt der Premium-Wanderweg zum Eschachpfad dann über den Serpentinenweg zum Einstiegspunkt des Römerpfades zum Römerbad und zum römischen Gutshof dann durch das Landschaftsschutzgebiet Teufental nach Sinkingen. Von dort geht es über die Stiegelegasse wieder zurück ins Teufental, vorbei am Teufensee in Richtung Flözlingen und von dort zur Wassertretstelle und der Mariengrotte in Horgen und dann wieder nach Niedereschach.

Kubas ist es auch gelungen, Kooperationspartner für den Pfad zu gewinnen. Das gehören der Sinkinger Taubenmarkt, der Bantlehof, der Geschichts- und Heimatverein, der Angelverein Teufental und die Familie Siegenführ mit ihrem Mitard-Met.