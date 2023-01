von Gerd Jerger

Seinen 100. Geburtstag konnte nun Otto Karl Benz feiern. Der in Ottenheim geborene Vater der Niedereschacher Gemeinderätin und stellvertretenden Bürgermeisterin Regina Rist liebt Familienfeste, seit er ein kleiner Junge war. Dementsprechend wurde der Ehrentag nun in der „Säge“ in Kappel mit einem Familientreffen groß gefeiert.

Auf ein Geburtstagskäffchen im Rathaus

Mit dabei waren neben den Familien seiner vier Kinder, zu denen fünf Enkel- und zwei Urenkelkinder gehören, auch zwei Brüder von Otto Karl Benz, von den einer mit 96 Jahren ebenfalls schon auf die 100 zugeht. Da der seit dem Jahr 2020 im Pflegehaus am Eschachpark wohnende Jubilar unbedingt einmal das Rathaus besichtigen wollte, lud ihn Bürgermeister Martin Ragg kurzerhand zu einem Geburtstagskaffee ins Rathaus ein. Dort gratulierte der Schultes dem Jubilar nicht nur persönlich, sondern im Namen der ganzen Gemeinde sowie von Landrat Sven Hinterseh und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ragg überreichte dem Jubilar auch Urkunden und Jubiläumsgaben.

Ein schlimmer Unfall mit beruflichen Folgen

Im Rückblick auf seine 100 bewegten Lebensjahre erinnert sich der pensionierte Oberstudienrat und Berufsschullehrer noch gut daran, dass seine beruflichen Pläne einst ganz anders aussahen. Ursprünglich wollte er Handwerker oder Gutsverwalter werden. Nachdem er bei einem landwirtschaftlichen Unfall jedoch vier Finger seinen rechten Hand verlor, habe sich beruflich alles anders entwickelt als geplant. Er besuchte die Schule in Lahr und danach die höhere Handelsschule.

Vor 100 Jahren Die extreme Inflation erschüttert die deutsche Wirtschaft in ihren Grundfesten. Im November 1923 kostet ein Brot 470 Milliarden Mark. Obwohl die Autoindustrie schwer zu kämpfen hat, gibt es auf der Automobilausstellung in Berlin viele Neuentwicklungen zu sehen. Publikumsliebling ist der Audi-Sechszylinder mit 70 PS. Mit dem Bau neuer Flughäfen in Berlin, Leipzig und Danzig sowie neuen internationalen Flugverbindungen (zum Beispiel Berlin-London) beginnt 1923 ein neues Verkehrszeitalter. Der erste öffentliche Rundfunksender startet im Oktober 1923. Eines der wichtigsten Kino-Ereignisse des Jahres ist der Chaplin-Film „The Kid“.

Nachdem er im Zweiten Weltkrieg dreieinhalb Jahre in Frankreich an der Front verbracht hatte und dort auch in Gefangenschaft geriet, kehrte er im August 1945 nach Deutschland zurück und arbeitete ein Jahr in der Landwirtschaft. Durch Zufall las er dann eine Zeitungsnotiz, in der das Kultusministerium Lehrer und Ausbilder für die landwirtschaftliche Berufsschule suchte. Da er die geforderten schulischen Voraussetzungen erfüllte, bewarb er sich mit Erfolg und absolvierte noch zusätzliche Ausbildungen in Theorie und Praxis.

Immer viel unterwegs

Als Berufsschullehrer für den Bereich Landwirtschaft war er in verschiedenen Orten von Schopfheim über Meßkirch bis hin zu Triberg, Jestetten und Albbruck tätig und avancierte zum Oberstudienrat. Ein schwerer Gehörsturz mit weitreichenden gesundheitlichen Folgen bedeutete im Alter von 58 Jahren das Ende seiner beruflichen Laufbahn und den vorzeitigen Ruhestand.

In Niedereschach fühlt sich der Jubilar seinen Worten zufolge sehr wohl. Jeden Tag liest er, und dies ist ihm ganz wichtig, sehr intensiv die Zeitung, schaut viel Fernsehen, hält sich mit Treppenlaufen körperlich noch einigermaßen beweglich und genießt die regelmäßigen Uno-Spielrunden seiner Tochter Regina sowie den beiden Mitbewohnerinnen im Pflegehaus, Ingeborg Braun und Beatrice Frick. Anlässlich seines Ehrentages hat er zudem alle Mitbewohner und das komplette Personal in der Cafeteria des Pflegehaus zu einem Geburtstagsessen eingeladen.

Kreuzworträtsel-Spaß als Geschenk

Ein großes Hobby ist für den Jubilar außerdem das Lösen von Kreuzworträtseln. Das hat sich wohl herumgesprochen, denn als Geburtstagsgeschenke gab es jede Menge Kreuzworträtselhefte. Zudem genießt Benz die regelmäßigen Ausflüge mit seiner Tochter Regina, „Langweilig wird es mir nicht“, lacht der mit seinem Leben sichtlich zufriedene Jubilar.