Niedereschach vor 3 Stunden

„Die Wogen haben sich inzwischen wieder geglättet“ – Vikar Frederik Reith über seinen Start in der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“

Frederik Reith ist seit September vertretungsweise als Vikar in der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“ tätig. Zuvor hatte es in der Seelsorgeeinheit Reibereien gegeben – sowohl der Pfarrer als auch der Vikar sind in diesem Jahr gegangen. Mit dem SÜDKURIER spricht Reith über seinen Start, Kirche in Corona-Zeiten und verrät erste Pläne zur Christmette.