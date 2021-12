von Gerd Jerger

Die in den vergangenen Jahren stets vom Kindergartenverein veranstaltete Dorfweihnachtsfeier gehört für viele Menschen in Schabenhausen zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Nicht so 2020 und 2021: Das Ereignis musste wegen Corona abgesagt werden.

An verschiedenen Stationen wird die Weihnachtsgeschichte nacherzählt. | Bild: Gerd Jerger

Deshalb haben sich das Team des Kindergartens und des Kindergartenvereins eine schöne Alternative überlegt. Gemeinsam mit den Eltern, Kindern und den Erzieherinnen wurde nun ein liebevoll und reichlich dekorierter Adventsweg gestaltet. Dieser kann von allen Interessierten bis zum 6. Januar jederzeit besucht und begangen werden.

Auch eine Krippe ist dabei entstanden. | Bild: Gerd Jerger

Der Beginn des Adventswegs befindet sich am Waldweg unterhalb des Grillplatzes in der Klosterhofstraße. Auch sind alle eingeladen, die große Krippe beim Dorfbrunnen vor dem Haus der Vereine in der Ortsmitte zu besuchen. Bis Weihnachten wird das Erzieherinnenteam mit den Kindern dort immer wieder die Weihnachtsgeschichte chronologisch aufarbeiten und die Krippe entsprechend erweitern.

Die Stationen verbreiten weihnachtliches Flair. | Bild: Gerd Jerger

Die Kinder sind zur Freude der Erzieherinnen und der Eltern mit Begeisterung bei der Sache. Der Kindergartenverein hofft man, in der aktuell sehr beschwerlichen Zeit mit dem weihnachtlich und adventlich gestalteten Adventsweg und der Krippe beim Dorfbrunnen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, ihr Herz zu erfreuen und ihnen die Wartezeit bis Weihnachten etwas verkürzen zu können.