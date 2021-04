von Gerd Jerger

Wie kann es sein, dass jemand sämtliche Anordnungen und Vorgaben des Landratsamtes ignoriert, so wie der Eigentümer des Angelparks auf dem Dobel mit der illegalen Erdauffüllung, die er nun schon seit über drei Jahren hätte zurückbauen müssen? Diese Frage bewegt weiterhin die Kappeler Bürger und wird in nahezu jeder Ortschaftsratssitzung vorgebracht. Auch in der jüngsten Sitzung wurde sie aus den Reihen der Zuhörer erneut an Bürgermeister Martin Ragg herangetragen.

Bekanntlich hatte im Sommer 2018 der Eigentümer Jochen Menath ohne behördliche Genehmigung und eigenmächtig den bisherigen Parkplatz weit über die genehmigte Größe auffüllen lassen, worauf etliche Angrenzer Widerspruch eingelegt hatten. Das Landratsamt hatte daraufhin angeordnet, dass die Auffüllung bis Ende November 2018 bis zur gesetzlich erlaubten Größe zurückgebaut werden müsse. Ein Aufschub bis zur Entscheidung der nächst höheren Instanz war dem Eigentümer dabei nicht zuerkannt worden, außerdem hatte das Landratsamt ein Zwangsgeld in Höhe von mehreren tausend Euro angedroht.

Bürgermeister Martin Ragg wies daraufhin, dass das Landratsamt nicht nur die Rückbauverfügung erlassen habe, sondern in der illegalen Auffüllung einen solch groben Rechtsverstoß gesehen, dass es den sofortigen Rückbau angeordnet habe. Zu beiden Verfügungen habe Jochen Menath Widerspruch eingelegt, wobei seinem Widerspruch gegen die sofortige Vollziehbarkeit vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim stattgegeben worden sei. Das Hauptverfahren selbst sei dagegen noch beim Regierungspräsidium Freiburg anhängig. Je nachdem, wie dies entschieden werde, könne erneut Widerspruch eingelegt werden. „Also ein Verfahren, das sich möglichweise noch über Jahre hinziehen könnte“, so ein sichtlich resigniert wirkender Bürger.

Tag für Tag ein Chaos

Ein weiterer Besucher wollte wissen, wem die Straßenverengung an der Einmündung vom Mühlenweg zur Eschachstraße eigentlich nütze. Als unmittelbarer Anwohner sehe er Tag für Tag das Chaos, das sich dort bilde, wenn mehrere Autos ein- und ausfahren wollen und keiner weiß, wer jetzt die Vorfahrt habe. Dazu kämen noch die Fußgänger und Schüler, die ebenfalls nicht wüssten, wie sie sich zu verhalten haben. Wenn schon eine Verkehrsbremse, dann gehöre eine getrennte Ein- und Ausfahrt dorthin in Form eines ordentlichen Verkehrsteilers.

Nochmal Thema bei der Verkehrsschau

Ortsbaumeister Hartmut Stern und die stellvertretende Hauptamtsleiterin Monika Rieble erläuterten dazu, dass dort wegen der breiten Einmündung die Autofahrer mit viel mehr Schwung einfahren konnten. Der Grund für die Verengung sei die Sicherheit der Schüler gewesen, die dort den Kreuzungsbereich überqueren müssen. Stern sagt zu, die Angelegenheit in der nächsten Verkehrsschau anzusprechen.