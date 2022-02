Niedereschach vor 4 Stunden

Die Narren verstehen die Fasnet auch als ein Ventil in schwerer Zeit

Der Sternmarsch in Niedereschach-Fischbach sieht am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein viele Teilnehmer. Vikar Frederik Reith hält eine vielbeachtete, närrische Predigt – und verkündet, dass er in der Gemeinde bleibt.