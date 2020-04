Uli Weißer erinnert sich gut an den Tag vor etwa drei Wochen, als in Bayern wegen der Corona-Pandemie auch die Gartenmärkte geschlossen wurden. „Es war ein Schockmoment“, sagt der 52-Jährige. Uli Weißer ist Inhaber der Gärtnerei Weißer‘s Floraparadies in Niedereschach. Wäre Baden-Württemberg dem Beispiel Bayerns gefolgt, ist er sich sicher: „Das wäre unser Ende gewesen.“

Gärtnerei als Nahversorger

So weit ist es für den Familienbetrieb nicht gekommen. „Gott sei Dank“, sagt Weißer. Gärtnereien dürfen in Baden-Württemberg aufbleiben. Der Grund: „Wir sind Nahversorger“, erklärt Uli Weißer. Seine Gärtnerei sei eine „produzierende Gärtnerei„. Das bedeutet, dass Kräuter- Obst- und Gemüsepflanzen hergestellt werden – von Lauch, Sellerie, Tomaten über Kürbis, Zucchini oder Gurken. Von der Aussaat bis zur Jungpflanze kümmern sich Weißers. Die Pflanzen wiederum seien wichtig, um die Nahversorgung zu erhalten. Das Café, das zur Gärtnerei gehört, musste schließen. Genauso wie der Streichelzoo.

Ersten beiden Wochen laufen schlecht

Wie hat Uli Weißer als Inhaber der Gärtnerei die Corona-Krise bisher erlebt? Am Anfang, erzählt Weißer, seien die Kunden nicht mehr gekommen: „Die ersten beiden Wochen sind schlecht gelaufen.“ Abends sei er regelmäßig erschöpft gewesen. Nicht etwa wegen der Arbeit, sondern wegen des Themas: Corona. „Den ganzen Tag hat sich alles nur darum gedreht“, sagt er. Kurzarbeitergeld, Formalitäten, Gespräche – darunter viele Themen, um die sich Weißer zuvor noch nie kümmern musste. 45 Mitarbeiter beschäftigt die Gärtnerei. 15 davon im Café.

Was darf schon in den Garten und was nicht? Renate Weißer beantwortet die Fragen der Kunden. | Bild: Gerd Jerger

Jetzt gibt es einen Ansturm

Das war am Anfang der Krise. Danach, auf einen Schlag, hat sich alles geändert: Seit dem Frühlingswochenende vor Ostern bei milden Temperaturen und Sonnenschein habe es einen regelrechten „Ansturm“ auf die Gärtnerei gegeben, berichtet Weißer. „Wir sind froh, dass wir die Mitarbeiter noch nicht in Kurzarbeit geschickt hatten.“

Denn alle helfenden Hände werden jetzt gebraucht. „Wir kommen gar nicht mehr hinterher“, sagt Weißer. Froh ist er um seine Mitarbeiter, die alle mit Herzblut dabei seien und bereit sind, mehr zu arbeiten als sonst, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und dann ist da noch seine Familie, die ihn tatkräftig unterstützt – seine Frau Renate Weißer und seine beiden Söhne Louis und Marcel Weißer, 24 und 22 Jahre alt. Sogar seine Eltern, beide schon über 80, würden ab und zu noch aushelfen, erzählt Uli Weißer.

Für viele Pflanzen ist Aussaat zu früh

„Die Menschen wollen in den Garten“, bemerkt Weißer. Unter den Kunden seien Käufer, die „noch nie etwas mit Gartenarbeit zu tun hatten“ und jetzt Obst und Gemüse pflanzen wollen, erzählt er. Das Problem dabei: Die Kunden möchten bereits Pflanzen in den Garten setzen, für die es im April noch viel zu früh sei. Besonders stark nachgefragt, erzählt Weißer, seien momentan Tomatenpflanzen und Gurken. Diese sollten allerdings nicht vor dem 15. Mai gepflanzt werden. Warum nicht? „Wenn es nur kühl ist, es muss nicht einmal Frost geben, wird die Gurkenpflanze nichts und kümmert im Sommer nur so vor sich hin“, weiß Uli Weißer. Wer diese Pflanzen jetzt schon setzen möchte, bräuchte ein beheiztes Gewächshaus. „Man muss sich gedulden“ sagt Weißer. Denn sonst würden die Pflanzen kaputt gehen.

Manche Pflanzen können vorgezogen werden

Immer wieder beantwortet Weißer die Fragen der Kunden, auch am Telefon. Wann kann was ausgesät werden, wollen viele der Kunden wissen. Seine Antwort: Um draußen auszusäen, ist es für das meiste noch zu früh. Eine Möglichkeit sei es aber, Pflanzen in einem Topf in der Wohnung auszusäen oder vorzuziehen und im Mai dann in den Garten zu setzen. Zum Beispiel Kapuzinerkresse könne gut in einem Topf ausgesät werden und Mitte Mai dann draußen angepflanzt werden. Auch Karotten könnten im Haus vorgezogen werden.

Viele Menschen wollen jetzt etwas Blühendes bei sich zu Hause haben. Renate Weißer berät die Kunden dabei. | Bild: Gerd Jerger

Menschen wollen etwas Blühendes

Was Weißer auch auffällt: „Die Menschen halten es daheim nicht mehr aus.“ Nicht jeder habe einen Garten. Viele Kunden würden zu ihm sagen: „Ich brauche jetzt etwas Blühendes.“ Tatsächlich entdeckt er in vielen Einkaufswagen eine Blume, etwas Buntes. Uli Weißer freut sich darüber, dass er mit seiner Gärtnerei dazu beitragen kann, dass die Menschen nach dem Besuch „ein schönes Gefühl mit nach Hause nehmen“, egal, ob sie etwas eingekauft haben oder nicht. Blühendes schenkt Freude, weiß Weißer aus Erfahrung.