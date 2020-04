von Gerd Jerger

Bürgermeister Martin Ragg betonte wie sehr man es in der Gesamtgemeinde gespürt habe, wie die Menschen in den Zeiten dieser schweren Krise zusammengerückt seien. Als Beispiele nannte er die zahlreichen Spenden von Masken und Schutzausstattung für das Pflegehaus. Zahlreiche Näherinnen von Stoffmasken seien im Einsatz. Auch die beiden Kirchengemeinden seien sehr rührig und machten sich viele Gedanken wie sie den Menschen in dieser schweren Zeit helfen können.

Der Vorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Aktivitäten der Sozialgenossenschaft Bürger für Bürger eG, die in enger Zusammenarbeit mit den beiden Rot-Kreuz-Ortsverbänden Niedereschach und Fischbach sowie der Katholischen Jungen Gemeinde Niedereschach und der Verwaltung die Corona-Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger ins Leben gerufen haben. Es handelte sich zunächst nur um einen Einkaufsservice für Menschen in Quarantäne oder für Risikogruppen. Zwischenzeitlich habe die Corona-Hilfe jedoch ihr Betätigungsfeld erweitert und sei nun auch Anlaufstelle für Menschen mit Gesprächsbedarf.

87 Freiwillige stehen bereit

Vom Vorstand der Sozialgenossenschaft nahmen Joachim Bucher und Monika Weißer an der Sitzung teil. Weißer erläuterte die Aktivitäten in den vergangenen vier Wochen. Sie sei jeweils montags und donnerstags im Büro der Bürger für Bürger erreichbar. Zudem höre sie täglich von 9 bis 10 Uhr den Anrufbeantworter ab. 87 Helferinnen und Helfer aus allen Ortsteilen seien jederzeit bereit, einen Einsatz zu übernehmen. Alle haben per E-Mail ein Merkblatt erhalten, in die Umsetzung eines kontaktlosen Einkaufservices erläutert wird.

Lediglich 14 Anfragen

Da die stille Nachbarschaftshilfe in vielen Bereichen auch ohne die Sozialgenossenschaft funktioniere, habe es bislang lediglich 14 Anfragen zu gegeben, 13 aus Niedereschach und eine aus Schabenhausen. Auf Nachfrage von Gemeinderat Siegfried Reich, ob mit Blick auf die Anfragen ein Höchststand erreicht ist oder die Zahl noch ansteige, erklärt Weißer, dass sich die Anfragen seit vier Wochen im Grunde genommen auf gleichem Niveau bewegen.

Dauerbrenner Toilettenpapier

In der Anfangszeit war tatsächlich eines der größten Probleme der älteren Menschen, dass es nirgends Toilettenpapier zu kaufen gab. Dessen Beschaffung habe in der Tat auch die Helferinnen und Helfer immer wieder vor große Probleme gestellt, da fast überall leere Regale zu verzeichnen waren.

Laut Weißer haben in der Krise auch wieder Nachbarn zusammengefunden, die vorher wenig Kontakt hatten. Mit den Betreuerinnen im Eschachpark für das betreute Wohnen, Christina Dreier und Monika Blamberger, sei ein ergänzender Einkaufdienst in die Wege geleitet worden. Drei Helferinnen der Sozialgenossenschaft seien seit Wochen dabei, Mundschutzmasken zu nähen.