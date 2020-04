von Gerd Jerger

Völlig anders, als dies die Gläubigen gewohnt sind, muss mit Blick auf die Corona-Pandemie in diesem Jahr in der Seelsorgeeinheit (SE) „An der Eschach„ Ostern gefeiert werden. Das Team der SE hat sich diesbezüglich im Vorfeld intensive Gedanken gemacht.

Osternacht am Fenster

Geplant ist eine Osternacht am Fenster. Sie bietet die Möglichkeit für einen Osterimpuls trotz Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Gemeindereferent Michael Käfer hat dazu eine Aktion vorbereitet, die am Samstag 11. April von 19.20 Uhr bis 19.45 Uhr durchgeführt werden kann.

So funktioniert es

Zum Ablauf der Osternacht: Spätestens 19.20 Uhr sollten die Menschen ans Fenster, vor die Türe oder auf den Balkon kommen und dort Kerzen oder Feuer entzünden. „Wer auf seinem Grundstück die Möglichkeit und einen sicheren Platz hat, kann ein kleines Osterfeuer in einer Feuerschale entzünden“, so Käfer, verbunden mit dem Hinweis, dabei auf den Brandschutz zu achten.

Eine Person kann das Kerzenlicht oder das Feuer segnen mit den Worten: „Guter Gott, segne dieses Kerzenlicht/ dieses Feuer das wir als Zeichen deiner Auferstehung angezündet haben. Entzünde in unseren Herzen das Feuer der Hoffnung auf Auferstehung aus den vielen Krisen, welche die Welt derzeit in Atem halten.“

Gemeinsames Singen

Um 19.30 Uhr nach dem Glockenschlag der Kirche soll dann das Lied „Halleluja lasst uns singen“ (Gotteslob Nr. 796) erklingen. Wer ein Instrument spielt, darf sich wie erwähnt gerne auch beteiligen. Alle sind eingeladen das Lied zu singen oder einfach laut oder leise mitzulesen

Abstandsregelungen einhalten

Mitmachen kann jeder am eigenen Fenster, vor seiner Haustüre, in seinem Garten oder auf seinem Balkon, betont Käfer. Was es für den „Impuls“ brauche, seien möglichst viele Menschen die mitmachen. Die Weitergabe der Idee unter Nachbarschaften könne sinnvoll sein, so Käfer weiter und gleichzeitig darum bittend, bei diesen Absprachen die derzeit vorgeschriebene Distanz von 1,5 bis 2 Meter einzuhalten oder sich per Telefon über die sozialen Medien zu besprechen.

Während und auch nach der Feier solle jeder auf seinem eigenen Grundstück oder vor seiner Wohnung bleiben. Schon wäre es, wenn Menschen die ein Instrument spielen, das im Impuls vorgesehene Lied vom Fenster oder Balkon aus mit ihrem Instrument begleiten. Wer ein Blasinstrument spielt, kann die Noten auf der Internetseite www.kath-andereschach.de herunterladen.

Mehr Informationen

Alle näheren Informationen gibt es auf der Homepage der Seelsorgeeinheit www.kath-andereschach.de .