von Gerd Jerger

Erfreuliche Nachrichten hatten Bürgermeister Martin Ragg und Ortsbaumeister Hartmut Stern zur ersten Kappler Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr mitgebracht. Die umstrittenen, rutschigen Platten im Eingangsbereich des Kindergartens werden nun auf Kosten der Herstellerfirma komplett ausgetauscht.

Bald haben die Kinder wieder Platz zum Toben

„Dort werden nun völlig neue Platten verlegt, so dass das Problem der Rutschgefahr in diesem Bereich endgültig vom Tisch ist. Die Kinder haben auch dort wieder ihren Platz, um sich unmittelbar vor ihrem Kindergarten austoben zu können“, so Ortsbaumeister Hartmut Stern.

Kompletter Austausch in den Osterferien

Vor allem auf Drängen der mit den Verlegearbeiten betrauten Firma, die nicht locker gelassen und darauf bestanden habe, dass dies kein Zustand sein könne, sei diese Lösung nun zustande gekommen. Der komplette Austausch des Plattenbelags soll in den Osterferien über die Bühne gehen, so Stern.

Ein Dauer-Aufreger in Kappel

Die neu verlegten und bei Nässe und Kälte gefährlich rutschigen Gehwegplatten im Bereich des Eingangs zum Kindergarten waren Dauer-Aufreger in Kappel seit der Wiedereröffnung der von Grund auf sanierten Schoßberghalle im Frühjahr 2020. Das Thema hatte bereits in etlichen Ortschaftsratssitzungen für Zündstoff gesorgt. Dabei hätten die Fliesen die Bestimmungen in Sachen Rutschgefahr mehr als erfüllt, so hatte Hartmut Stern dazu mehrfach betont, die physikalischen Bedingungen vor der Halle sähen aber eben ganz anders aus.

Letzte Lösung: ein rutschfester Teppich

Schließlich war der Gemeinde und der Kindergartenleitung nichts anderes übriggeblieben, als im Laufbereich zum Kindergarten einen Laufteppich auszulegen und zusätzlich links und rechts davon eine Abgrenzung, um den vielen massiven Beschwerden der Eltern gerecht zu werden.