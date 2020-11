von Albert Bantle

Da die vorhandene Fläche bereits im Flächennutzungsplan als Baugebietsfläche ausgewiesen ist, sieht Ragg den Ortschaftrat bei seiner Entscheidung auf dem richtigen Weg. Er hoffe, dass der Gemeinderat sich nun dafür entscheidet, die Planungskosten für das Baugebiet im kommenden Jahr im Haushaltsplan 2021 einzustellen. Bis aber tatsächlich gebaut werden kann, so Ortsvorsteher Peter Engesser, werde es voraussichtlich trotzdem noch bis zum Jahr 2024 dauern.

So wichtig ist eine Nachmittagsbetreuung

Engesser wies darauf hin, wie wichtig das Baugebiet mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in Fischbach sei. Das Neubaugebiet sei auch deshalb nötig, damit genügend Schüler für die Grundschule in Fischbach vorhanden seien, um diese auch längerfristig halten zu können. Der Ortschef verwies er noch einmal darauf, wie wichtig an der Schule ein Angebot für eine Nachmittagsbetreuung sei. Er riet dazu, diesbezüglich eine Umfrage bei den Eltern zu starten.

Für Engesser ist klar, dass die Ausweisung eines Neubaugebietes ein Stück weit auch für die Zukunft des Ortsteils Fischbach sehr wichtig sei. Ohnehin sei es so, dass sowohl in Fischbach als auch innerhalb der Gesamtgemeinde die Bevölkerungszahlen seit Jahren stagnieren – ja, sogar eher etwas rückläufig sind. Ohne ein neues Baugebiet in Fischbach werde man beispielsweise nie die 1200-Einwohner-Marke knacken können.

Einfach ausarbeiten und dann anbieten

Ortschaftrat Andy Ettwein wies darauf hin, dass eine Umfrage aus seiner Sicht jetzt nichts bringe. Wenn es mit der Betreuung an der Grundschule in Fischbach ohnehin noch länger dauere, kommen die jetzigen Eltern der Schulkinder schon gar nicht mehr in Betracht. Er plädierte dafür, dass man zunächst das Betreuungsangebot ausarbeiten und konkret anbieten sollte. Dann werde sich die ganze Sache von allein entwickeln.

„Im Grunde genommen frustrierend“

Ratskollegin Corinna Link unterstützte die Ausführungen von Ettwein und wies darauf hin, dass sie sich die ganze Geschichte im Vorfeld sehr viel einfacher vorgestellt habe. Sie sei bei den entsprechenden Gesprächen dabei gewesen und habe nun feststellen müssen, wie „unglaublich kompliziert“ die ganze Angelegenheit sei. Sie verstehe die Intention des Gemeinderates, der auf jeden Fall eine einheitliche Lösung für alle drei Schulstandorte möchte. Fakt sei aber auch, dass aufgrund der Gesetzeslage eine Ganztagsschule völlig anders behandelt werde als Schulen, bei denen es wie in Fischbach oder eventuell auch Kappel lediglich um ein Nachmittags-Betreuungsangebot gehe. Das alles sei im Grunde genommen frustrierend, denn es wären verschiedene Eltern aus Schabenhausen bereit gewesen, ihre Kinder an die Schule nach Fischbach zu schicken, wenn dort eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet wäre. Da das Angebot nun aber fehle, sei nicht zu übersehen, dass die Kinder aus Schabenhausen nun eben wieder nach Niedereschach gehen.

Nicht jeder ist begeistert

Mit Blick auf die Äußerungen von Bürgermeister Martin Ragg zum neuen Baugebiet und dem geplanten Durchbruch meldete sich aus Reihen der Zuhörer Daniel Lipp zu Wort. Er forderte die Ratsmitglieder dazu auf, zu beschließen, dass dieser Durchbruch nicht gemacht wird. Aus seiner Sicht gebe es keinen einzigen Grund dafür. Peter Engesser erklärte, dass man vor Ort war und sich genau ein Bild verschafft habe und eben zu diesem Beschluss gekommen sei.