von Gerd Jerger

In der Jahreshauptversammlung des Naturschutzvereins brachte es Gemeinderätin Regina Rist auf den Punkt: Dass ein recht kleiner Verein doch so Beachtliches zur Pflege und zum Erhalt der Natur und damit zur Förderung des Gemeinwohls in der Gemeinde leiste, dafür müsse ihm höchste Anerkennung gezollt werden.

Neues Naturrefugium

Die Liste der Projekte und Vorhaben, die der Verein im Berichtszeitraum abgearbeitet hat, hatte es in sich. Allem voran ein Naturrefugium im Wiesental zwischen Niedereschach und der ehemaligen „Pulvermühle“ in Richtung Horgen, das mit Baubeginn vor rund vier Wochen jetzt zügig über die Bühne gebracht werden konnte. In Verbindung mit einer umgebenden Schilfzone biete das Refugium optimale Bedingungen als Rast- und Überwinterungsplatz für Zugvögel wie als Laichbiotop für Amphibien. „Jetzt fehlt nur noch der Regen“, sagte Michael Senn.

Straßensperre statt Schutzzaun

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt sind die Amphibien-Schutzmaßnahmen entlang der Straße nach Deißlingen und im Teufental, wo jedes Jahr in mühevoller Arbeit die Schutzzäune auf- und wieder abgebaut werden, um Kröten und Frösche davor zu bewahren, bei der Überquerung der Straße plattgefahren zu werden. Wobei der Klimawandel auch am Naturschutzverein nicht spurlos vorbeigeht. Denn durch die langen Trockenperioden sei es inzwischen so, dass die Amphibien gerade im Teufental nur noch an zwei oder drei Abenden, wenn es gerade mal regne, aktiv seien. Davon abgesehen gehe Jahren die Zahl der Amphibien kontinuierlich zurück. Dafür lohne es sich kaum mehr, einen Schutzzaun aufzubauen, der dann zwei Monate umsonst steht, berichtet Barbara Cornils. Sie schlage deshalb vor, an diesen beiden Tagen die Straße zwischen Sinkingen und Teufental für den Verkehr zu sperren. Man habe auch schon beim Straßenverkehrsamt nachgefragt, das sei jedoch wegen des Busverkehrs bisher immer abgelehnt worden, obwohl dort noch nie ein Bus gefahren sei, so Cornils. Auch der Verkehr sei dort so gering, dass ein Umweg für diese zwei Abende gerechtfertigt sei. Sie könne das beurteilen, weil sie direkt an dieser Straße wohne.

Nistkästen für Schleiereulen

In Anlehnung der Initiative eines Schleiereulenprojektes durch den Greifvogelpark Triberg für den Landkreis wurde auch im Ort das Anbringen von Nistkästen für Schleiereulen diskutiert. Ebenso die Möglichkeiten bei der Suche nach geeigneten Vogelliebhabern, die sich um die Pflege und das Leeren der Vogelnistkästen kümmern, wie auch um die zwei vom Naturschutzverein aufgebauten Insektenhotels.

Kleines Minus in der Kasse

Da für Pflanzaktionen, wie beim Spittelbrunnen mit 700 Blumenzwiebeln, Maßnahmen zur Datensicherung und weiteren Aktionen ordentlich in die Vereinskasse gegriffen werden musste, wies der Jahresabschluss von Kassiererin Angelika Will ein überschaubares Minus von 25 Euro aus.

Wahlen

Bei den von Regina Rist geleiteten Neuwahlen war vorrangig das Amt der Schriftführers neu zu besetzen, da die in der letzten Jahreshauptversammlung gewählte Ira Heise-Krachenfels „den Verein inzwischen verlassen habe“. Die Wahl fiel einstimmig auf Julia von der Hardt. Als Kassiererin wurde Angelika Will einstimmig bestätigt, als Beisitzer Rüdiger Krachenfels und Stephan Senn.