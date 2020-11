von Gerd Jerger

Die sechste Änderung der Corona-Verordnung, verbunden mit ihren massiven Einschränkungen in vielen Lebensbereichen, beschäftigen den Niedereschacher Gemeinderat Markus Dietrich nach eigenen Worten sehr stark. Deshalb stellte er in der jüngsten Sitzung des Gremiums in der Eschachhalle den Antrag, die Landesregierung zur Korrektur der neusten Landesverordnung aufzufordern.

Begründung für Änderung: In einem Schreiben, das Dietrich an Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann aufgesetzt und nun dem Gemeinderat vorgestellt hat, heißt es wörtlich: „Die Gastwirte in unserer Gemeinde haben seit dem Ausbruch des Covid-19-Virus umfangreiche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Ansteckungsgefahr getroffen. Zu nennen sind das Tragen des Mund-Nase-Schutzes der Bediensteten sowie der Gäste beim Betreten des Gasthauses, die Darreichung von Desinfektionsmitteln, das Anbringen von Schutzscheiben, die Einschränkung der freien Bewegung in den Gasträumen, das Ausdünnen der Bestuhlung und die Regelung der Belegung im Gastraum. Durch das Schließungsgebot greifen Sie erheblich in die freie Berufsausübung der Gastwirte ein. Da bislang insbesondere Speisegaststätten dank der umfangreichen Hygienemaßnahmen keine Brennpunkte der Corona-Infektionen gewesen sind, ist durch die Schließung der Gaststätten kein wesentlicher Erfolg im Kampf gegen Corona zu erwarten. Wir halten das Berufsausübungsverbot für die Gastwirte daher für unverhältnismäßig und fordern Sie auf, die Coronaverordung unverzüglich entsprechend zu korrigieren“.

