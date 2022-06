Niedereschach vor 1 Stunde

Der Niedereschacher, der mit Skalpell und Schere Paris erschaffen kann

Achim Will hat in der Corona-Zeit ein außergewöhnliches Hobby perfektioniert: Er kreiert kunstvolle Scherenschnitte. Doch was haben eigentlich sein Hausarzt und die Pariser Oper mit dieser Leidenschaft zu tun?