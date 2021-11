Wegen der Pandemie waren die heiligen Männer in der vergangenen Weihnachtszeit Mangelware. Doch die alte Tradition soll bei den Kindern nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen werden Nikolaus und Knecht Ruprecht dieses Jahr wieder losziehen. Doch nicht überall können sich die Kinder auf einen Haus-Besuch freuen.

Für viele Kinder gehört es zur Vorweihnachtszeit einfach dazu: Irgendwann am 6. Dezember klingelt es an der Haustür und vor der Tür steht der Nikolaus. Aus seinem goldenen Buch liest er vor, was in den vergangenen Monaten gut gelaufen ist und was