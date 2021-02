von Gerd Jerger

Kinder und Jugendliche leiden unter der Pandemie in besonderem Maße. Sie wirft der Verlust sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen stark zurück. Die Kickferien 2021 des FC Kappel werden deshalb besonders wichtig und sollen unter strengen Hygieneregeln unbedingt stattfinden.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen zu Schulschließungen und dem Ruhen des Amateursports laufen noch, aber schon jetzt ist klar, dass Kindern und Jugendlichen die Begegnungen mit Freunden stark fehlen. Der Grad der Bewegung ist deutlich zu gering. Um so wichtiger ist es, eine Perspektive zu eröffnen und die Möglichkeit der körperlichen Ertüchtigung in der Gruppe aufzuzeigen, befindet Organisator Günther Hauser. Der FC Kappel bietet daher wieder zwei Wochen Kickferien an, und zwar vom 2. bis 5. August und vom 9. bis 12. August.

Es geht um Spaß und Freude

„Schenken Sie Ihrem Kind ein paar schöne und unbeschwerte Ferientage auf dem herrlichen Sportgelände in einer tollen Atmosphäre“ wirbt Hauser. Die Vorfreude darauf, wieder etliche Freunde und Freundinnen zu treffen, helle die derzeit düstere Zeit auf. Seit 19 Jahren bietet der FC Kappel seine Fußballferien an. Es ist dem Verein wichtig zu betonen, dass Jungen und Mädchen gleichermaßen eingeladen sind – egal ob sie bereits aktive Fußballer in einem Verein sind oder einfach nur Spaß mit dem Ball unter Gleichgesinnten haben wollen. Nicht der Leistungsgedanke steht im Vordergrund, sondern der Spaß und die Freude.

Ideale Bedingungen

Mit seinem tollen Rasen- und Kunstrasenplatz sowie einem Kleinspielfeld biete der FC Kappel geradezu ideale Bedingungen für unbeschwerte Ferientage. Zudem stehe die vereinseigene „Mailänder Stube“ für die Bewirtung von Kindern, Eltern und Gästen bereit. Jeweils an vier Tagen von Montag bis Donnerstag finden die Kickferien von 10 bis 16 Uhr statt, wobei ein kind- und altersgerechtes Spaß- und Trainingsprogramm mit qualifizierten Betreuern stattfindet. „Sollte – wie im jetzt abgelaufenen Jahr – wiederum ein qualifiziertes Hygienekonzept für diese Veranstaltung erforderlich sein, werden wir wieder entsprechend gut vorbereitet sein“, versichert Hauser.

Jedes Kind erhalte einen hochwertigen Ball, ein Trainingsshirt, eine Trinkflasche und eine Teilnehmermedaille. Für alle Teilnehmer besteht ein Versicherungsschutz. Für Mittagessen und Getränke über den ganzen Tag sei bestens gesorgt. Das Essen werde immer frisch zubereitet. Bis Ende Februar gilt noch der Frühbucherrabatt von 90 Euro pro Kind und Woche. Der Erlös fließt voll in die Nachwuchsarbeit des Vereins.

Anmeldeformulare und Infos im Internet: www.fc-kappel.de oder

guenther.hauser@fc-kappel.de.