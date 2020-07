von Albert Bantle

Adrian Rigoni ist neuer Vorsitzender des FC 1920 Fischbach. Einstimmig wurde er bei der Jahreshauptversammlung in der Bodenackerhalle zum Nachfolger von Johannes Korte gewählt, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte. Korte, der den FCF sechs Jahre lang führte, wird als Ehrenamtsbeauftragter weiterhin dem Vorstand angehören. Dieses bislang von Ulli Scharnitzki bekleidete Amt wurde durch eine eigens hierfür beschlossene Satzungsänderung offiziell aufgewertet.

Änderungen bei den Posten

Bei den von Ortsvorsteher Peter Engesser geleiteten Neuwahlen gab es weitere Veränderungen. Nachdem der bisherige zweite Vorsitzende Adrian Rigoni zum Nachfolger von Korte gewählt wurde, wurde mit Kay-Peter Wittmann ein neuer zweiter Vorsitzender gewählt. Für den bisherigen zweiten Kassierer Robert Storz wurde Matthias Sieber zum Nachfolger bestimmt, für den bisherigen Beisitzer Marcel Bantle rückte Sven Ocak nach. Wiedergewählt wurden Schriftführerin Kim Bajwa, Jugendleiter Stefan Kälble, der Spielausschußvorsitzende Heiko Obergfell und die Beisitzer Ramona Müller und Oliver Götz. Mit zum Vorstand gehören als aktive Beisitzer die Spielführer der einzelnen Mannschaften Adrian Petriolli (1. Mannschaft), Bernd Müller (2. Mannschaft) und Wolfgang Müller (AH-Mannschaft).

Im Jubiläumsjahr 2020 hatte der FC 1920 Fischbach eigentlich viel vor. Zum 100-jährigen Bestehen hatte man viele sportliche und auch gesellschaftliche Veranstaltungen geplant, doch es kam durch die Corona-Pandemie und andere Umstände alles anders. Aufgrund der Corona Pandemie wurde das Festbankett auf den 10. Oktober verschoben. Ob es wirklich stattfinden kann, steht noch nicht fest. Die zu diesem Anlass erstellte Festschrift mit der Chronik der letzten 100 Jahre und aktuelle Informationen zum FC Fischbach kann noch erworben werden. Der FC Fischbach konnte Heinrich Del Core immerhin für einen Comedy-Abend am 18. September gewinnen. Der Abend wird in der Eschachhalle in Niedereschach stattfinden. Ausfalklen werden dagegen die Theateraufführungen zum Jahreswechsel.

Überraschender Trainer-Abgang

Hinzu kam, dass es dem FCF in dieser schwierigen Zeit nicht möglich war, Trainer Michael Wildermann für die kommende Saison zu verpflichten. Er hat sich dazu entschieden, den FCF nach nur einer Saison wieder zu verlassen und sich neuen Aufgaben zu widmen.

Für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt: unser Bild zeigt von links Adrian Rigoni, Erwin Obergfell, Berthold Müller, Thomas Müller, Peter Engesser und Johannes Korte.

Gleich fünf verdienstvolle Mitglieder konnten Johannes Korte und Adrian Rigoni für 50 jährige Vereinszugehörigkeit auszeichnen und ehren: Peter Engesser, Berthold Müller, Thomas Müller, Erwin Obergfell und Dieter Bürger. Ein halbes Jahrhundert die Treue zu halten, das sei schon etwas ganz Besonderes, so Korte und Rigoni bei der Übergabe von Urkunden und Präsenten.