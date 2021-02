von Albert Bantle

Die Corona-Pandemie vermiest den Erstkommunionkindern die in früheren Jahren übliche, unbeschwerte und von vielen gemeinsamen Begegnungen und Unternehmungen geprägte Vorbereitungszeit. Für die als Tischmütter tätigen Sabrina Schöller, Aniko Stern, Franziska Lipp sowie die Erstkommunionkinder und Vikar Frederik Reith ist die Kommunionvorbereitung in der aktuellen Pandemiezeit deshalb eine ganz besondere Herausforderung.

Die Aufgaben werden zuhause erledigt

Es können keine Gruppenstunden stattfinden. Diese so wichtigen Begegnungen werden nicht nur von den Kindern selbst, sondern auch von den Tischmüttern und Vikar Reith sehr vermisst. Stattdessen erhalten die Erstkommunionkinder Aufgaben, die sie zuhause erledigen. Der Kontakt erfolgt per E-Mail, Telefon und über das Internet. So wurden jüngst von den Kindern zuhause Kerzen selbst gestaltet. Diese Kerzen sollen, so der Plan, Ende Februar auf dem Altar in der Fischbacher Kirche stehen und jeder kann eine solche Kerze mit nach Hause nehmen, dort die Kerzen anzünden und für die Kinder beten.

katholische kirche Seit Jahrzehnten gibt es Ministrantinnen, doch jetzt erst werden sie vom Vatikan anerkannt Das könnte Sie auch interessieren

Die persönlichen Begegnungen können jedoch weder das Internet noch Telefonate ersetzen. Das zeigte sich nun bei einem unter Einhaltung der Corona-Vorschriften und mit großen Abständen als Kleingruppe veranstalteten Präsenz-Gottesdienst in der Fischbacher Mauritiuskirche. Danach entstand vor der Kirche in Fischbach ein gemeinsames Bild. Den Kindern stand die Freude, sich wieder einmal direkt zu sehen und zu treffen, regelrecht ins Gesicht geschrieben, das war selbst mit den Masken leicht zu erkennen. Und es ließ sich erahnen, wie sehr Kinder unter den Corona-Einschränkungen leiden.

Treffen nicht zu verantworten

Angesichts der aktuellen Lage wurden in der Seelsorgeeinheit schon im November 2020 alle geplanten Erstkommunion-Elternabende abgesagt. Angesichts des Infektionsgeschehens hielten die Verantwortlichen in der SE Treffen so vieler Haushalte für nicht verantwortbar. Daher muss nun vieles auf dem schriftlichen und digitalen Wege erfolgen. Das galt auch für die Anmeldungen. Auf der Grundlage der Anmeldungen wurden vor Ort Kleingruppen gebildet. Ursprünglich war geplant, Mitte Dezember, spätestens aber im Januar, mit den Gruppenstunden zu beginnen, was die aktuelle Corona-Entwicklung dann aber wieder verhinderte.

Alles läuft in Kleingruppen

Aus den Reihen der Eltern und Familien der Erstkommunionkinder wurden dann Katechetinnen und Katecheten (auch bekannt als „Tischmütter“) gesucht und auch gefunden. Diese wurden von einer Gruppe von Ehrenamtlichen und von Vikar Reith auf die Arbeit in den Kleingruppen vorbereitet und entsprechend geschult.

Jetzt ist Improvisationstalent gefragt

Aufgrund der aktuellen Lage wird diese Aufgabe in diesem Jahr als besonders wichtig angesehen, da vieles auf kleinster Ebene vor Ort geregelt werden muss. Die Erstkommuniongottesdienste an sich werden auch dieses Jahr im kleineren Kreis stattfinden müssen. Sie werden in den Wochen nach Ostern 2021 stattfinden. Dies alles war und ist nicht der Weg, den sich alle gewünscht haben, aber angesichts der aktuellen Lage ist von allen Flexibilität und Improvisation gefordert. Nichtsdestotrotz versucht man, die Vorbereitung auf bestmögliche Weise zu gestalten.