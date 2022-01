500 Festmeter Brennholz haben die Helfer aus der Gesamtgemeinde Niederschach und dem gesamten Landkreis vor wenigen Tagen in die Flutregion gebracht. Wo die trockenen Scheite und einige andere Mitbringsel aus dem Schwarzwald-Baar den leidgeprüften Menschen nun das Leben ein wenig leichter machen, erzählt Feuerwehrfrau Katrin Schwager nach ihrer Rückkehr.

Ein alter Mann, der jetzt beim Werkeln in seinem zerstörten Zuhause nicht mehr frieren muss. Eine Feuerwehrfrau, die endlich in passenden Schuhen herumlaufen kann. Brandschützer, die bei ihren Einsätzen wieder von Helmen geschützt werden. An diesen