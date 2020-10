Niedereschach Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Das Gasthaus „Mohren“ ist renoviert, doch die Pächtersuche in Corona-Zeiten schwierig

Im Juli ist der „Mohren“ an die Fischbacher Brüder Werner und Thomas Petrolli verkauft worden. Inzwischen wurden die Räume renoviert. Jetzt fehlt es aber an einem geeigneten Pächter. Diesen in Corona-Zeiten zu finden? Gar nicht so einfach.