Nach einem Diät-Programm in den zurückliegenden Corona-Jahren, zu dem man sich sogar Online-Kochkurse über Zoom-Videokonferenz einfallen lassen musste, könnte es beim Forum Niedereschach nun in althergebrachter Weise weitergehen. In ihrem Rückblick über Veranstaltungen und Kurse der vergangenen beiden durch die Pandemie geprägten Vereinsjahre konnte die Vorsitzende des Forums, Annette Rienhöfer-Schweer, in der Jahreshauptversammlung im „Café Bantle“ für das Jahr 2022 wieder auf insgesamt 13 Veranstaltungen mit 360 Teilnehmern, davon sieben Kurse, vier Vorträge, eine Exkursion und eine Vernissage, verweisen. Über die beiden Coronajahre hinweg konnten 21 Veranstaltungen gefahren werden, also in zwei Jahren das, was ungefähr sonst in einem Jahr über die Bühne geht.

Warum es beim Forum jedoch nicht wie bisher weitergeht, das begründete die Vorsitzende mit einer Zeitenwende, was die Weiterbildung allgemein betrifft: mit veränderten Unterrichtsformen, vom raumorientierten Präsenzunterricht hin zu medialer Vermittlung, die auch zuhause auf dem Sofa praktiziert werden könne. Und in der Pädagogik so wie in der Erwachsenenbildung gewinnen die medialen Vermittlungsformen zunehmend die Oberhand. Auch werde es immer schwieriger, die Bürger mit dem vom Forum jährlich erstellten Programm zu erreichen. Hinzu komme die Altersstruktur des Forum-Teams; vor diesem Hintergrund sei Neuorientierung erforderlich. Künftig soll auf die sehr arbeits- und zeitintensive Erstellung eines Jahresprogramms verzichtet werden. Mit reduziertem Angebot wolle man weitersehen.

Noch deutlicher rückte Harald Zeiher die aktuelle Situation ins Licht. Nicht nur die Erstellung der Flyer, die Konzeption der Werbeplakate, die Umsetzung ins Internet und die ständigen Hinweise auf anstehende Veranstaltungen machten jede Menge Arbeit. Und bei einer immer geringer werdenden Resonanz aus der Bevölkerung stelle sich für ihn die Frage, ob diese Tätigkeit im Ehrenamt für Niedereschach noch stimme. Deshalb werde es keinen Programmflyer mehr geben, man werde sich überlegen müssen, wie man die Bürger auf andere Weise ansprechen und erreichen könne. „Das Forum heute ist nicht mehr das, was es vor 30 Jahren war, als wir hier angefangen haben“, so Zeiher. „Es wurde damals ins Leben gerufen, um gerade den Niedereschacher Bürgern eine „fußläufige“ Möglichkeit zu schaffen, ohne lange Autofahrten kulturelle Veranstaltungen bieten zu können. Das Forum werde umdenken, und es werde sich eben das eine oder andere einfach ändern. „Denn wir wollen auch nicht einfach so weitermachen, und in zwei Jahren kommt dann überhaupt keiner mehr, und dann klappen wir zu, was wir ja auch nicht wollen“, formulierte er abschließend.