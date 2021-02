von Gerd Jerger

Seit jeher schon war und ist die traditionelle Frauenfastnacht der katholischen Frauengemeinschaft Niedereschach jeweils am Schmotzige Dunnschtig im Katharinensaal, was das närrische Geschehen betrifft, einfach mit die erste Adresse im Ort: Lokalkolorit glänzend verpackt, hintergründig, humorvoll und nie unter der Gürtellinie, mit beeindruckenden Tanzeinlagen.

Die ersten närrischen Fasnetbälle der Frauen hatten ihre Anfänge bereits in den 60er Jahren. Und da es damals noch keine Narrenzunft in Niedereschach gab, war die Fastnacht der Frauengemeinschaft Niedereschach ein absoluter Renner.

Aus dem Zeitraum 1961 bis 1975 stammen die ersten Bilder der früheren Fastnetbälle der Frauen, die vor drei Jahren anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Frauengemeinschaft in einer Ausstellung im Niedereschacher Rathaus präsentiert wurden.

Ein Quäntchen Wehmut schwang aktuell in der Stimme von Monika Reich mit anlässlich der Nachfrage, wie die Frauengemeinschaft ihre ausgefallene Fasnetsveranstaltung verkraftet. Besonders schade sei der Corona-bedingte Ausfall deshalb, weil die Frauenfasnet gerade in den letzten Jahren verstärkt wieder von jüngerem Publikum besucht worden sei. Deshalb hoffe man nicht, dass sich die abgesagte Fasnet in diesem Jahr negativ auf die kommende Jahre auswirkt.

Denn sie erinnere sich, dass auch nach dem Golfkrieg, als die Fasnet ausfallen musste, es danach wieder schleppend angelaufen sei. Zumal diese Veranstaltung auch eine der Haupteinnahmequelle für die Frauengemeinschaft ist, hoffe man somit für das nächste Jahr das Beste.

“Was natürlich ganz besonders fehlt“, sagt Reich, „sind die ganzen Treffen im Zuge der Vorbereitung der Frauenfasnet.“ „Die Proben, mit immer wieder sehr lustigen Begebenheiten, das anschließende Zusammensitzen, ganz einfach die vielen Gemeinsamkeiten, die man im Voraus bereits erleben kann, das alles fehlt in diesem Jahr total.“

In Zeiten kompletter närrischen Abstinenz erinnern wir uns deshalb gerne und mit Wehmut in Bild und Text nochmals an die Frauenfasnet vom vergangenen Jahr unter dem Motto „Stars und Sternchen“ mit einem abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das wieder mal keine Wünsche offenließ.

Allen voran war es Frank Rist, der mit viel Witz und Humor durch das Programm führte, und er hatte natürlich auch wieder einige Hauptakteure des Niedereschacher Dorfgeschehens aufs Korn genommen.

Allen vor Bürgermeister Martin Ragg, dem er doch glatt unterstellte, dass seine First Lady, die man nie zusammen mit ihm auf irgendwelchen Veranstaltungen sieht, ganz einfach das Haus bewachen muss, wenn ihr Mann unterwegs ist, da sein eigentlicher Wachhund bereits in die Jahre gekommen ist und nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche Einbrecher zu vertreiben.

Und das halt nix passiert im Ort, wurde ebenfalls herausgestellt. Weder die Südumfahrung, noch der schon lange zugesagte Maibaum. Und nachdem sich auch mit der angekündigten flächendeckenden Einrichtung von Tempo 30 im Ort nichts tut, musste zur Selbsthilfe gegriffen werden: „Ein silberfarbener Mercedes fährt tagtäglich zu den Stoßzeiten durchs Dorf mit dem Kennzeichen VS-HS. Das steht für „High Safety“ oder hohe Sicherheit. Und der fährt in aller Gemütsruhe alle Straßen ab und zieht eine ewig lange Schlange hinter sich her.

Eine ganz heiße Sohle legte die Boogie-Woogie-Tanzgruppe unter der Leitung von Regina Rist aufs Parkett.

Beim Bühnenspiel „Deutschland sucht den Superstar“ glänzte Isolde Otto in der Rolle des Bürgermeisters, befragt nach seiner Leibgarde, die ihn überall hin begleitet. Die stellte er dann als seine besten Freunde vor, die überall mit ihm dabei sind: „Der Egon und der Ben“. Und dann natürlich noch sein bestes Stück, seine Trompete, die ihn überall hin begleitet nach dem Motto: „Wo man mich lässt, da spiel‘ ich, und wenn man mich nicht lässt, dann spiel‘ ich auch“.