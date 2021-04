von Gerd Jerger

Frust und Freude lagen nahe beieinander in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in der Schabenhausener Schlierbachhalle. Groß war die Freude bei Bürgermeisters und Ortsvorsteher über den Startschuss zum lange ersehnten Neubaugebiet Badäcker. Dieses kann jetzt mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan durch den Gemeinderat am Vortag nach langen Jahren endlich umgesetzt werden.

Ortsbaumeister Hartmut Stern ergänzte, dass Anfang Juni die Unterlagen zur Ausschreibung an die Firmen verschickt werden und am 19. Juli die Vergabe der Gewerke im Gemeinderat erfolgen soll. Der Baubeginn sei für September vorgesehen und mit der Fertigstellung sei je nach Witterung zum Jahresende, vielleicht auch Anfang 2022 zu rechnen.

Positive Nachrichten beim Glasfaserausbau

Erfreulich nannte Bürgermeister Martin Ragg auch die Entwicklung in Sachen Glasfaserausbau. Nachdem man, wie in Fischbach, auch in Schabenhausen bisher lediglich einen Anbieter habe und der Ortsteil somit sehr schlecht versorgt sei, komme man nun in den Genuss des Förderprogramms des Bundes. Ziel dieses Programms ist es, stark unterversorgte Bereiche an das Breitband anzuschließen. Über den Zweckverband könne optimal auf diese Förderung zugegriffen werden, und man habe eine Zusage über 275 000 Euro, nochmals aufgestockt durch eine weitere Förderung des Landes über 220 000 Euro für Schabenhausen. Zwischenzeitlich seien auch die betroffenen Haushalte angeschrieben worden, die in den Genuss der Förderung kommen können.

Hausmeister mit Herzblut ist verärgert

Nach den freudigen Ereignissen waren es aber auch unerfreuliche Dinge, die den Tagungsverlauf bestimmten. Gerne hätte er zur Sitzung die Halle angenehm temperiert, so ein sichtlich gefrusteter Heinz Kammerer, der seit Jahren als Hausmeister die Schlierbachhalle mit Herzblut betreut. Doch dies sei ihm nun nicht mehr möglich, nachdem ohne sein Wissen im Heizraum verschiedene Änderungen vorgenommen wurden. Er könne nun nichts mehr eigenständig steuern. „Warum bekommt der Hausmeiste keinen Bescheid, wenn da was geändert wird?“, wollte er wissen. Es sei einfach traurig, dass man in der Gemeinde inzwischen so aneinander vorbeischaffe. Ortsbaumeister Hartmut Stern nannte es schade, dass man so etwas in einer öffentlichen Sitzung klären müsse. „Wir haben jede Menge Hausmeister und einen Andreas Haberer, der für das Gebäudemanagement zuständig ist“ – und da seien wirklich genügend Kontakte in letzter Zeit gewesen, um dies klären zu können.

Verkehrsschild sorgt für Unmut

Nicht weniger erbost zeigte sich Walter Obergfell hinsichtlich der Parkverbotsschilder, die entlang der Straße „Auf den Höfen“ aufgestellt worden sind. Ein Parkverbots-Ende-Schild, vor dem man überhaupt nicht parken könne, da frage er sich, zu was dies gut sein solle. Das Schild störe ihn und behindere ihn zudem als Landwirt bei den Arbeiten auf seinem Feld, an dem das Schild stehe. Der Standort des Schildes sei von der Verkehrsschau so beschlossen, und da müsse das Schild auch so bleiben, so Ortsbaumeister Hartmut Stern. Eine Chance, das Schild vielleicht doch noch neu zu platzieren, sei eventuell im Zuge der Erschließung für das Glasfaserkabel gegeben, das dort verlaufen soll, so der Ortsbaumeister.