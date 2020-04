von Gerd Jerger

Stein für Stein ein eindrückliches Symbol: Wie lange dauert die Corona-Pandemie noch – trotz der Lockerungen, die nun langsam starten? Wenn alles unter Kontrolle ist, dann dürfte den meisten Menschen der berühmte Stein vom Herzen fallen. Vor diesem Hintergrund hat das Team der Notbetreuung an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar die Idee aufgegriffen, rund um das Rathaus in Niedereschach einen Weg, versehen mit individuell gestalteten Steinen anzulegen. Die ersten bunt bemalten, lackierten und verzierten Steine, die von den in der Notgruppe befindlichen Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden, haben Daniela Storz und Beate Lefranc vom Notgruppenbetreuungsteam nun im Eingangsbereich des Rathauses ausgelegt, verbunden mit dem Wunsch an alle Kinder, Jugendliche, vorbeikommenden Spaziergänger oder Rathausbesucher, zu Hause selbst einen Stein zu bemalen, zu lackieren oder zu verzieren und so den nun begonnenen „Corona-Steinweg“ zu verlängern. Storz (links) und Lefranc (rechts), die zusammen mit Regina Helmle bei der Aktion des Betreuungsteams und der Notgruppenkinder federführend sind, warten nun gespannt darauf, wie lang der bunte „Corona-Steinweg“ werden wird und sie bitten auch darum, dass niemand die wunderschönen Steine entfernt oder gar mit nach Hause nimmt.