Als Zumutung für alle Anwohner empfindet der Fischbacher Bürger Herbert Schlenker die Tatsache, dass das Land Baden-Württemberg die seit vielen Jahren notwendige innerörtliche Sanierung der L181 in Fischbach nicht durchführt.

Deutlich machte Schlenker die Notwendigkeit an der Situation im Vogelsang, wo mit Eckard Link ein Feuerwehrkamerad Schlenkers wohnt, der wie alle anderen Anwohner unter der dortigen Situation leidet, jedoch längst resigniert habe, weil er mit seinen großen Straßenproblemen vor seinem Haus nirgends Gehör finde und sich alleingelassen fühle.

Vor diesem Hintergrund kritisierte Schlenker im Rahmen der Frageviertelstunde in der jüngsten Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates jedoch nicht nur das Land Baden-Württemberg, sondern auch die Verwaltung und den Ortschaftsrat mit deutlichen Worten. „Ich bin enttäuscht von der Verwaltung und dem Ortschaftsrat und wenn ich da unten wohnen würde, gäbe es Radau“, so die klare Ansage Schlenkers, verbunden mit der Forderung, dass die Gemeinde in dieser Angelegenheit mehr Druck ausüben müsse, damit endlich Bewegung in die Sache komme. Einfach zu sagen, da können wir nichts machen, weil es sich um eine Landesstraße handle, genüge nicht.

Selbst wenn man im Vogelsang wie vorgeschrieben nicht schneller als 50 Stundenkilometer fahre, seien die Anwohner einer extremen Lärmbelästigung ausgesetzt. Besonders wenn noch Fahrzeuge mit Hänger dort fahren, gebe es aufgrund der unebenen Fahrbahn derartige Schläge, dass es mit der Nachtruhe schon ab dem frühen Morgen vorbei sei. So wie Eckard Link, hätten auch die übrigen Anwohner aufgegeben. „Die Leute melden sich nicht mehr bei der Gemeinde. Keiner hat Zeit. Keiner kümmert sich“, bemängelte Schlenker.

Beim Haus von Eckard Link käme noch hinzu, dass dort aufgrund des falschen, zum Haus hin verlaufenden Straßenprofils bei Regenwetter das Wasser die ganze Hauswand hochspritze und die Fassade verunreinige. Er wisse nicht, wie lange die Fassade dem Wasser noch unbeschadet standhalte, zumal im Winter noch Salzwasser dazu komme. Das alles interessiere niemanden. Er sei selbst beim Ausladen eines Computers vor dem Anwesen Link betroffen gewesen. Dabei sei sogar der Computer beschädigt worden. Nachdem er diesbezüglich wegen der Schadenregulierung mit dem Straßenbauamt Kontakt aufgenommen und über Monate hinweg kommuniziert habe, sei zwar jemand gekommen und habe auf der Straße Messungen vorgenommen. Die Realität ignorierend habe es dann geheißen, dass das alles noch im Toleranzbereich liege.

Ortsvorsteher Peter Engesser widersprach dahingehend, dass die Gemeinde um die Situation wisse und auch schon aktiv geworden sei, wenn auch bislang erfolglos. Er verstehe selbst nicht, warum sich die Straßensanierung im Vogelsang so lange hinauszögere. Betroffen hiervon sei im Übrigen auch die Königsfelder Straße. Dort wurden jedoch erst vor einigen Monaten noch Tiefbauarbeiten durchgeführt, die im Vogelsang jedoch schon vor über 10 Jahren erledigt worden seien.

Schon damals habe es geheißen, die Straße werde nun bald saniert, konterte Schlenker. Er fühle sich schlecht vertreten. Ihm sei wichtig, dass endlich ein neuer Straßenbelag auf der L 181 innerörtlich aufgebracht wird. Deshalb müsse die Gemeinde bei den zuständigen Behörden noch einmal vorstellig werden, auch auf die Gefahr hin, dass die Akte, wie manche befürchten, wieder ganz unten im Stapel lande. Wenn er Anwohner im Vogelsang wäre und ihm ständig die Fassade verschmutzt und vollgespritzt würde, weil der Straßenbelag eine Zumutung ist, würde er vor seinem Haus durchgängig dafür sorgen, dass dort quasi als Schutzschild mindestens drei Autos parken.

Ortschaftsrat Armin Müller gab Schlenker recht. Dass man das, was bei Eckard Link an der Hauswand hochspritze als tolerierbar ansehe, sei eine Frechheit. Man habe für vieles Geld, so Müller und nannte als Beispiel die laufende kostenintensive Amphibienschutzmaßnahme im Teufental zwischen Fischbach und Flözlingen. Da könne man sich schon fragen, ob Tiere wichtiger seien als Menschen.