Das Travel-Event der Firma Touratech stellt in Nieder-

eschach größenmäßig alles in den Schatten. Der Ort wird drei Tage lang zu einem Treffpunkt internationaler Motorrad-Freaks. In rund zwei Jahrzehnten hat sich das Touratech-Travel-Event als eines der bedeutendsten Motorrad-Reise-Treffen der Welt etabliert. Die einzigartige Atmosphäre mit viel internationalem Flair, Prominenz und authentischem Adventure-Spirit lockt alljährlich bis zu 15.000 Motorradreisende in den Schwarzwald. Dieser Ansturm wird am kommenden Wochenende vom 9. bis 11. Juni wieder erwartet, wenn das Ereignis zum 18. Mal steigt.

Nach der coronabedingten Zwangspause und dem Riesenansturm im vergangenen Jahr wird nun eine eher noch größere Resonanz erwartet bei einem Mega-Programm, das wirklich für jeden, ob nun Biker oder interessierter Besucher, etwas zu bieten hat: Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe mit weitgereisten Adventure-Profis, lockere Benzingespräche, gemeinsame Ausfahrten und ganz viel Spaß prägen traditionell das Touratech-Travel-Event.

Da sind allein schon mal die hochkarätigen Referenten zu erwähnen, die mit aufwendigen Multivisionen auf der riesigen Bühne das Fernweh so richtig anheizen. Duo93 und Dieter Schneider werden am Freitagabend von ihren Abenteuern berichten. Am Samstag stellen die Influencer Sean & Emily ihre jüngsten Projekte vor, bevor Headliner Joe Pichler die Eindrücke seiner Südamerika Motorradreise zum allerletzten Mal mit dem Publikum teilt. In zahlreichen kostenlosen Workshops können die Besucher ihre Adventure Skills gemeinsam mit Gleichgesinnten verbessern. Das Spektrum reicht von Motorradreifen bis zur professionellen GPS-Navigation. Hochwertige Enduro-Trainings mit kompetenten Instruktoren feilen an der Fahrtechnik.

Einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung ermöglicht eine Werksführung. Exklusiv für die Besucher der Veranstaltung gibt es einen Zweite-Wahl-Verkauf, bei dem Produkte mit winzigen optischen Mängeln zu sensationellen Schnäppchenpreisen erworben werden können. Auch im Shop wird es zahlreiche Aktionsangebote geben.

Einen großartigen Überblick über das aktuelle Angebot an Reise-Enduros bietet die riesige Ausstellermeile auf der eigens abgesperrten Straße vor dem Festival-Gelände. Mit BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Royal Enfield, Suzuki, Triumph und Yamaha haben alle wichtigen Hersteller ihr Kommen angekündigt. Das Beste daran: Auch Probefahrten sind möglich. Zahlreiche Partner von Touratech bieten an ihren Infoständen inspirierende Anregungen für die nächste Motorradreise. Wer sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen will, hat dazu reichlich Gelegenheit auf den fantastischen Motorradstrecken der Umgebung, individuell oder auch geführt.

Diverse Food-Stände befriedigen hungrige Mägen, abends sorgt fetzige Live-Musik für Stimmung. Entspannt kann man am Lagerfeuer, ob mit oder ohne Freunde, den Tag gemütlich vor dem Zelt auf der großen Campingwiese ausklingen lassen.

Bürgermeister Martin Ragg erklärt: „Wir wissen, dass diese außergewöhnliche Veranstaltung, welche nebenbei unser Dorf in ganz Deutschland bekannt macht und um die uns viele Städte und Gemeinden beneiden, uns allen auch einiges abverlangt, weshalb wir alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis bitten.“