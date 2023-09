Seinen 80. Geburtstag feierte nun der Fischbacher Ludwig Lipp. Der in Spaichingen geborene Jubilar, welcher einst der Liebe wegen in jungen Jahren nach Fischbach gezogen ist, feierte im Kreise seiner großen Familie sowie vielen Freunden, Verwandten und Bekannten im Naturfreundehaus Trossingen. Die Schar der Gratulanten war groß. So ließ es sich der Musikverein Fischbach (MVF) nicht nehmen, Lipp, der viele Jahre lang aktiv im MVF musizierte, im Naturfreundehaus unter der Leitung von Albert Roth mit einem Geburtstagsständchen zu überraschen.

Es ist kein Zufall, dass drei Söhne Lipps (Robert, Daniel und Lukas) sowie seine zwei Schwiegertöchter, Birgit und Franziska Lipp aktive Mitglieder des MVF sind. Dort hat das Geburtstagskind während seiner aktiven Zeit sich zudem im Ausbildungsbereich engagiert. Restlos begeistert und mächtig stolz war Lipp darüber, dass sich aus dem Kreis seiner sechs Kinder und acht Enkelkinder extra für die große Geburtstagsfeier, eine zehnköpfige „Familienband“ gebildet hat und ihn, genau wie der MVF mit flotter Musik und zudem mit humorigen und munteren, auf die 80. Lebensjahre Lipps eingehenden Texten und Reimen, überraschte.

Zu den Gratulanten zählten auch Bürgermeister Martin Ragg, Ortsvorsteher Peter Engesser sowie Vertreter des Geschichts- und Heimatvereins, der Fischbacher Senioren und des DRK-Ortsvereins Fischbach. Engesser und Ragg hoben das nach wie vor großartige Engagement des Jubilars bei den Fischbacher Senioren und im Heimatmuseum der Gesamtgemeinde hervor. Zusammen mit seinem musikalischen Partner Werner Kraus aus Rietheim begleitet Lipp das regelmäßig im Heimatmuseum stattfindende öffentliche Liedersingen auf der Gitarre. Auch bei Veranstaltungen der Fischbacher Senioren, beispielsweise an der zurückliegenden Seniorenfastnacht 2023, unterhält der rüstige und musikbegeisterte Jubilar mit flotten Melodien. Nicht nehmen lässt es sich Lipp, zusammen mit Werner Kraus immer wieder in verschiedenen Seniorenheimen, wie beispielsweise im Franziskusheim in Schwenningen oder auch im betreuten Wohnen in Niedereschach, aufzutreten.

Viele Erinnerungen wurden anlässlich der Feier wachgerufen. Geboren und im Kreise von neun Geschwistern aufgewachsen ist Lipp in Spaichingen. Dass er ein Fischbacher wurde, war purer Zufall. Seine Entlassung aus dem Wehrdienst feierte er zusammen mit anderen Bundeswehrkumpels drei Tage lang. Dabei beschloss man, in Fischbach ein Fest zu besuchen. Dort lernte Lipp seine spätere Frau und Mutter dreier gemeinsamer Kinder, Gitta Hartl, kennen, die er durch einen tödlichen Verkehrsunfall früh verlor. Mit seiner heutigen Frau Gerda fand er ein neues Glück und blickt dankbar auf seine 80 Lebensjahre zurück.