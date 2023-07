Dass ein Großteil der heutigen Schulabgänger mit der Wahl ihres späteren Berufes sichtlich überfordert ist, dies belegen zahlreiche Statistiken und Untersuchungen. Mehr als 47 Prozent der Schüler und Schülerinnen denken bei Zukunftsplanung zuerst an „Kein Plan, wie ich anfangen soll“. Persönliche Ängste und das „Alleine-gelassen-Gefühl“ sind die größten Schwierigkeiten bei ihrer Berufsorientierung.

Um dem vorzubeugen und den Schülerinnen und Schülern der zwei achten Klassen der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar Initiativen zur Berufswahl aufzuzeigen, hatte die Schulleitung über die Agentur für Arbeit zusammen mit der Schulsozialarbeit, finanziert über die Wissenswerkstatt, für die Schüler ein Mutmacher-Seminar mit dem jungen Bildungsunternehmen „Mein mutiger Weg“ organisiert. Das ist eine Gruppe von jungen Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Schüler und Schülerinnen dazu zu ermutigen, für ihre Berufsorientierung ihr volles Potenzial zu entfalten.

Und da brauchte in der bestens vorbereiteten Schulsporthalle nicht lange das Eis gebrochen werden. Die beiden Mutmacher Patrick Piel und Gessica Iantorno verstanden es, mit mitreißender Art auf die jungen Leute zuzugehen. Von Anfang an machen sie deutlich: „Wir wollen keinen Vortrag halten, sondern Spaß mit Euch zusammen haben.“ Dabei blieben auch Gemeinschaftsübungen mit viel Körpereinsatz nicht aus. Experimente, ein Lächeln zum linken und zum rechten Nachbarn, ein „Schön, dass du da bist“, schnell waren Kontakte und Sympathien geknüpft. Und dies sei nun mal immens wichtig, um sich in der Berufswahl gegenüber den Firmenvertretern bei den Vorstellungsgesprächen zu öffnen. Und vor allem: Sich für den Beruf zu öffnen, der einem auch wirklich zusagt.

Denn bei 90.000 Stunden, verdeutlichten die Mutmacher, lohnt es sich, den Weg für einen passenden Beruf zu finden. So viele Stunden verbringt ein Mensch, bei einer 35-Stunden-Woche, in seinem Leben mit dem Arbeiten, nach Schlafen und gesellschaftlichem Miteinander der drittgrößte Block: „Und dann macht man irgendeine Ausbildung, weil man nicht weiß, was man will, um dann 90.000 Stunden im Leben in einem Job zu verbringen, der einem eigentlich gar nicht gefällt.“

Genau deshalb führten die beiden Mutmacher die Schüler durch einen Workshop mit dem Ziel, den jungen Menschen den Weg aufzuzeigen, einen Beruf finden, der zu ihnen und ihrer Persönlichkeit passt. „Wir wollen Euch für eure eigene Person und Eure eigene Zukunft begeistern“, lautete dabei das Credo. Und dabei ging es ganz praktisch darum, eigene Stärken nicht nur zu entdecken und zu benennen, sondern sie realistisch einzuschätzen: Wer außer mir selbst findet noch, dass ich diese Stärke habe? Wo habe ich sie bereits erfolgreich unter Beweis gestellt und könnte sie die Kompetenz sein, die meinen Beruf ausmacht?

Aus einer Liste von mehr als 50 Stärken konnten die jungen Leute ihre Stärken auswählen und schauen, was davon Wunsch ist und was Wirklichkeit. In einem Fünf-Schritte-Mutplan wurden dann diese Ziele konkretisiert und mit den Schülern umgesetzt. „Setze auf Deine Stärken“ war der erst Schritt, dabei identifizierten und hinterfragten die Schüler ihre größten Stärken und lernten, diese im Gespräch zu begründen. Ein Traumjob-Korridor wurde entwickelt, der die wichtigsten Kriterien für die Berufswahl festhielt. Die Schüler lernten, wie sie ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen und warum das ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Danach setzten sie sich bewusst und kreativ mit ihren Träumen, Lebenszielen und Zukunftsideen auseinander. Und letztlich ging es darum, mutig zu handeln. Die Schüler lernten, wie sie trotz Zweifeln und Ängsten eigenverantwortlich ins Handeln kommen.

Dass der Vormittag ein sehr erfolgreicher Schritt für die Achtklässler in ihr späteres Berufsleben war, davon zeigten sich Max Bantel und Laura Ruof von der Schulsozialarbeit der Gemeinschaftsschule überzeugt. Berufsorientierung sei für Schüler normalerweise eine nervige Sache vor dem Hintergrund „Jetzt muss ich mich schon wieder damit auseinandersetzen“. In diesem Seminar habe man jedoch sofort gemerkt, dass die Mutmacher von Anfang an motivieren und mitziehen konnten.

Auch von Christine Diehl von der Wissenswerkstatt Schwarzwald-Baar, die bereits zehn solcher Veranstaltungen beigewohnt hatte, sei ihnen gesagt worden, dass sich bisher in keiner Gruppe so viele Jugendliche von Anfang an so aktiv eingebracht haben. Also ein toller Erfolg: „Die Inhalte des Seminars wurden altersgerecht aufbereitet und vermittelt, die Mutmacher konnten die Teilnehmer sehr gut mitnehmen“. So stehe einer Wiederholung für die nächsten achten Klassen im kommenden Jahr nichts im Weg.