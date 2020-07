von Gerd Jerger

Nachdem der Generalentwässerungsplan an die Gemeinde übergeben und das Projekt abgeschlossen ist und gleichzeitig auch das Projekt „Regenwasserbehandlung Eschachtal„ weitgehend abgeschlossen ist, stellte Thomas Brendt von der BIT Ingenieure AG diese Projekte nun dem Gemeinderat vor. Dabei bezeichnete Brendt den Generalentwässerungsplan als „Masterplan“ für die Gemeinde.

Brendt verwies darauf, dass jedes Regenwasser irgendwann in einem Gewässer lande. Mit Blick auf den Gewässerschutz gelte dies alles unter Berücksichtigung der jeweiligen Stadtentwicklung, des Umweltschutzes, des geltenden Rechtes und der Planung, alles in einem Generalentwässerungsplan zu fassen. Dabei spielen drei Aspekte eine besondere Rolle. Zum einen die hydraulische Berechnung des Kanalnetzes, zum zweiten gehe es um die Erfassung der Regenwasser-Bestandsanlagen und zum dritten gelte es überall dort, wo Regenwasser in ein Gewässer fließt, nachzuweisen, dass die Gewässer dem auch standhalten.

Wichtig sei es, stets zu beachten und zu berechnen, wie es mit Blick auf die Entwässerung aussieht, wenn in einer Gemeinde neue Baugebiete erschlossen werden. Hierzu brauche er Unterlagen wie die Kanalpläne, Flächeninformationen und auch Informationen aus dem Bereich des Niederschlagswassers. Diesbezüglich arbeite er sehr gut mit Ortsbaumeister Hartmut Stern zusammen. Gerade bei der Entwässerung sei es wichtig, dass ein so genannter Überstau nur sehr selten vorkomme. Hier gebe es genaue gesetzliche Vorgaben. In der Gesamtgemeinde Niedereschach gebe es knapp 2000 Schächte. Lediglich 23 davon bereiten Probleme.

Dies sei im Vergleich zu anderen Gemeinden ein gutes Ergebnis. Danach benannte Brendt verschiedene vorhandene Defizite ein. Ebenso erläutert er die Funktion einer sogenannten „Regenentlastungsanlage“. Angesichts der vielen geplanten Baugebiete im Einzugsbereich des Zweckverbandes „Abwasserentsorgung Eschachtal„, zu dem auch die Gemeinde Niedereschach gehöre, sei absehbar, dass immer mehr Wasser in der Kläranlage ankommen werde. In der Kläranlage seien dann gewisse Probleme vorhanden, die recht kostenintensiv beseitigt werden müssen, um auch die zukünftigen anfallenden Mengen an Wasser und Abwasser bewältigen zu können. Wenn die angeschlossenen Kommunen alles umsetzen, was sie planen, werde das Klärwerk dies nicht mehr bewältigen können.

Kosten von 895 000 Euro

Zu beachten sei auch, dass beim Trennsystem ein so genannter „hydraulischer Stoß“ kleine Tiere einfach wegschwemme. Was die Bewertung der Einleitstellen anbetreffe, müsse man sich beim Trennsystem einiges noch genauer ansehen. Hierbei verwies Brendt auf das von ihm erarbeitete Sanierungskonzept. Je nach Priorität müssen nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden. Wollte man dies tun, wären 895 000 Euro zu veranschlagen.

Gemeinderat Siegfried Reich fragte nach, in welchem Zeitraum die von Brendt in seinem Konzept als „Priorität hoch“ eingestuften Maßnahmen erledigt werden sollten. Hierzu erklärt Brendt, dass es keinen festgelegten Zeithorizont gebe. Auf Nachfrage von Gemeinderat Oliver Bumann, ob die Mehrbelastung im Klärwerk auch durch versiegelte Flächen verursacht werde, erklärte Herr Brendt, dass dem so sei. Schabenhausens Ortsvorsteher Alfred Irion wollte wissen, weshalb bei den von Brendt aufgelegten Folien immer wieder der Schlierbach mit der „Priorität hoch“ eingestuft sei. Dies habe damit zu tun, dass der Schlierbach ein relativ kleines Gewässer sei. Bei Starkregenereignissen fallen im Schlierbach jedoch trotzdem große Wassermengen an.