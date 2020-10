von Gerd Jerger

Der Bau eines Gehweges entlang der Neuhauser Straße bis zur Einfahrt zum Anwesen Fritz Wälde, wie in der Frageviertelstunde aus dem Kreis der Zuhörer gewünscht, wird wohl Wunschdenken bleiben. Das erklärte jedenfalls Bürgermeister Martin Ragg bei der Vorstellung des vorläufigen Investitionsprogramms für Schabenhausen anlässlich der Ortschaftsratssitzung in der Schlierbachhalle. „Ich sehe keine Möglichkeit, einen solchen Gehweg zu bauen, wir werden einfach nicht die finanziellen Mittel dazu haben“, so Ragg auf Drängen von Fritz Wälde, der nach dem Grund fragte. Man werde coronabedingt jetzt andere Zeiten erleben, was die finanziellen Möglichkeiten betrifft.

Es seien ohnehin weitaus mehr Projekte, die im Investitionsprogramm stehen, als an finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen, so der Rathauschef. Da müsse entsprechend gestrichen werden – und das werde in diesem Jahr noch bedeutsamer werden. Als erstes gelte es, den Ergebnishaushalt für das laufende Geschäftsjahr ausgeglichen zu bekommen, was sicherlich nicht einfach werden dürfte.

Geld für die Sirenen

In einer Auflistung der Rechnungsleiterin Melanie Cziep nannte Bürgermeister Martin Ragg die geplanten Investitionen für den Ortsteil Schabenhausen, beginnend mit der Sirenenanlage auf dem Haus der Vereine gemäß der Empfehlung des Bundesamtes für Zivil- und Katastrophenschutz. Bei Kosten von 25 000 Euro für die Gesamtgemeinde würden für die Neuinstallation einer Sirenenanlage für Schabenhausen 7850 Euro erforderlich. Die Gemeinde befürworte dies grundsätzlich.

Das kostet richtig Geld

Den Löwenanteil für den Ortsteil Schabenhausen stellen die Kosten für das geplante Neubaugebiet Badäcker, mit Baukosten für Abwasser in Höhe von 531 000 Euro, Baukosten für die geplante Straße mit 484 000 Euro und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung mit 195 000 Euro. Der Glasfaserausbau für das neue Baugebiet und den gesamten Ortsteil über den kommunalen Zweckverband Breitbandausbau Schwarzwald-Baar (in Schabenhausen gibt es lediglich die Telekom als Anbieter) sei mit 110 000 Euro an Eigenmitteln veranschlagt bei erheblichen Zuschüssen von Bund und Land, rechnete der Bürgermeister vor.

Im vorläufigen Ergebnishaushalt nannte Ragg für den Ortsteil Schabenhausen als größere Maßnahmen für den Haushalt 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung die Heizungssanierung der Schlierbachhalle mit 48 000 Euro. Nach den Vorberatungen in den Ortschaftsräten soll in einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung am 3. November das Investitionsprogramm der Gesamtgemeinde abschließend beraten werden.