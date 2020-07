von Gerd Jerger

In einem Finanzzwischenbericht informierte in der Gemeinderatssitzung Rechnungsamtsleiterin Melanie Cziep das Ratsgremium über die finanzielle Situation der Gemeinde.

Die Gewerbesteuer

Mit Blick auf den Ergebnishaushalt seien dabei im ersten Halbjahr mit 6,3 Millionen Euro bereits 44 Prozent der geplanten Erträge erwirtschaftet werden. Die Gewerbesteuer als größte Steuerposition liege in der Hochrechnung zum Jahresende mit 4,48 Millionen Euro knapp unter dem Planansatz von 4,5 Millionen Euro. Durch die Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2019 ergibt sich ein Plus in Höhe 60 000 Euro. Die November-Steuerschätzung 2019, welche im Haushaltsplan 2020 nicht mehr berücksichtigt werden konnte, hätte die Ergebnisse 2020 wesentlich verbessert. Durch die Mai-Steuerschätzung 2020 wurden jedoch sämtliche Leistungen des Landes deutlich nach unten korrigiert. Als Unterstützung wird das Land die Gelder nach der November-Schätzung ausbezahlen.

Der Finanzausgleich

Eine zusätzliche Förderung über den Finanzausglich gebe es seit 2020 für die pädagogische Leitungszeit in den Kindertageseinrichtungen, was sich mit einem Plus von 88 000 Euro positiv auf den Haushalt auswirkt. Auch durch die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2019 ergebe sich ein Plus in Höhe 53 000 Euro. Die vom Kreistag beschlossene Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 29,5 anstatt auf 30 Prozent, wie ursprünglich geplant, ergebe sich eine Verbesserung im Haushalt von rund 41 000 Euro. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich um 415 000 Euro. „Im Ergebnishaushalt gibt es zum Stichtag 30. Juni noch keine Überschreitungen der jeweiligen Budgets“, führte Cziep vor dem Gremium aus.

Die Kreditaufnahme

Ein Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro sei im Jahr 2020 bereits aufgenommen worden. Es sei aber absehbar, dass nicht der gesamte geplante weitere Kredit in Höhe von 3,82 Millionen Euro im Jahr 2020 aufgenommen werden muss. Die Höhe und Notwendigkeit einer weiteren Kreditaufnahme in der zweiten Jahreshälfte werde maßgeblich vom weiteren Verlauf des Mittelabflusses bei den einzelnen Baumaßnahmen abhängig sein.

Die Auswirkungen der Krise

Aufgrund der Corona-Krise seien Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 um knapp 290 000 Euro gesenkt worden. Durch Bund und Land sei eine jeweils hälftige Übernahme der Corona-bedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 zugesagt worden. Es sei jedoch insbesondere in den Folgejahren mit einem starken Einbruch bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Bezüglich der Corona-bedingten Schließung der Kindergärten wurde auf eine Gebührenerhebung für den Zeitraum 15. März bis 30. Juni verzichtet. Lediglich bei Nutzung der Einrichtungen wurden die Gebühren anteilig erhoben. Dies führte beim gemeindeeigenen Kindergarten Fischbach zu Mindererträgen von 10 800 Euro sowie bei den nicht-kommunalen Kindertagesstätten zu geschätzten Mehraufwendungen von knapp 75 000 Euro. Durch das Land wurde eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 70 800 Euro gewährt. Diese soll insbesondere für die Mindereinnahmen beziehungsweise Mehrausgaben durch den Verzicht auf die Kindergartengebühren genutzt werden. Weitere Corona-bedingten Mindererträge in Höhe von insgesamt 9400 Euro seien im ersten Halbjahr bei der Schulkinderbetreuung, den Hallenmieten sowie den Schwimmbadgebühren entstanden. An Corona-bedingten Mehraufwendungen seien für Schutzausrüstung wie zum Beispiel Mundmasken, Spuckschutzvorrichtungen, Desinfektionsmittel und -spender sowie die Corona-Hilfe im ersten Halbjahr 7000 Euro angefallen.