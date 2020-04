von Gerd Jerger

Am vergangenen Freitag erging an den SÜDKURIER ein verzweifelter Aufruf von Monika Weißer vom Büro der Bürgergenossenschaft „Bürger für Bürger“ nach Mundschutz- oder Gesichtsschutzmasken: „In der kommenden Woche müssen wir damit noch zusätzliche Flüchtlinge versorgen, wir wissen wirklich nicht mehr ein noch aus“.

Eine große Hilfe ist hier die Aktion der Kreisverbände Villingen und Donaueschingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zusammen mit der DRK-Landesschule in Villingen-Schwenningen und den Ortsverbänden unter dem Motto „Gesichtsmasken – wir nähen, damit Ihr helfen könnt“.

„Die nähen wie närrisch“

Für den DRK-Ortsverein Niedereschach ist es die Bereitschaftsleiterin Marita Singer, die den Bedarf an Masken entgegennimmt, die Aktionen koordiniert, die Masken in Villingen abholt und unentgeltlich verteilt. „Die nähen wie närrisch“, so berichtet Marita Singer von der Landesschule in Villingen anlässlich der Übergabe von 80 Masken an David Liehner vom Niedereschacher Pflegehaus. „Ich hab die Masken grad in Villingen abgeholt, dort sieht es aus wie in einer größeren Nähmanufaktur“. 50 weitere Masken haben auch die Schulen am Freitag erhalten.

Fünf Helfer vom DRK

Zusätzlich hat sich der DRK-Ortsverein in die Aktion Coronahilfe der Bürgergenossenschaft „Bürger für Bürger“ mit fünf Helfern eingebracht. Dies bedeute aber auch, dass die Aktion Helfer vor Ort momentan gestoppt wurde. Sie werde wieder aktiviert, sobald die Lage es zulasse.

„Gute Seele im Ortsverein“

Es gibt also mehr als genug zu tun für alle Helfer im Ortsverband, allen voraus die Bereitschaftsleiterin Marita Singer, wie ihr im Gespräch mit dem SÜDKURIER der DRK-Vorsitzende Gerhard Bader und sein Stellvertreter Volker Dörflinger bescheinigten. „Sie ist und bleibt unsere gute Seele im Ortsverein“, so Gerhard Bader: „Sie macht die Fortbildungen, die Kommunikation mit der Leitstelle, und vor allem ist sie immer und für alles da, sie lebt für das Rote Kreuz, und es ist erstaunlich, wie viele Stunden sie für das Rote Kreuz leistet.“

Das ist die Aktion Gesichtsmasken

Die Aktion „Gesichtsmasken – wir nähen, damit Ihr helfen könnt!“- ist eine gemeinsame Aktion der DRK-Kreisverbände Villingen-Schwenningen und Donaueschingen sowie der Bildungseinrichtung der Landesschule in Villingen-Schwenningen. Ein Aufruf erging an die Bevölkerung des Schwarzwald-Baar-Kreises, Stoffmasken zu nähen, die an interessierte Organisationen oder Institutionen kostenlos weitergegeben werden. Vor allem für Menschen, die nicht direkt an der medizinischen Versorgung von Patienten beteiligt sind, aber dennoch mit solchen in Kontakt kommen, wie Feuerwehren oder soziale Einrichtungen.

