In der Gemeinderatssitzung vom 24. Oktober hatte Rüdiger Krachenfels als Sprecher der Freien Wähler bekanntgegeben, dass sein Fraktionskollege Walter Pankoke mit sofortiger Wirkung aus der Fraktion der Freien Wähler ausgeschieden sei.

Da Pankoke zu diesem Zeitpunkt im Urlaub weilte, konnte er seine Gründe für diesen Parteiaustritt auch nicht darlegen, erklärte sich auf telefonische Nachfrage jedoch gerne für ein Gespräch bereit. Über seine Gründe für diesen doch überraschenden Rücktritt aus der Fraktion der Freien Wähler hat der SÜDKURIER Walter Pankoke nun nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub befragt.

Erst im Nachhinein vom Appell erfahren

Demnach sei ausschlaggebend für seinen Austritt aus der Fraktion der Freien Wähler der von Rüdiger Krachenfels und seinen FW-Ratskollegen Michael Asal und Markus Dietrich unterzeichnete Appell gewesen, sich am Protest der Niedereschacher Freien Wähler (FW) gegen die durch die Regierung momentan praktizierten Flüchtlings- und Migrationspolitik zu beteiligen.

Wobei Walter Pankoke selbst diesen von den Freien Wählern, also auch in seinem Namen veröffentlichten Appell, weder unterschrieben noch inhaltlich mitgetragen habe und auch niemals hätte, zumal er von seinen Parteikollegen über den Inhalt dieses Appells in keiner Weise im Voraus informiert worden sei.

„Nicht im Namen der Fraktion“

Mit Blick auf seine jahrzehntelange Berufserfahrung und seine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten in vielen Bereichen und seine vielfältigen Netzwerke hätte er es sich da schon gewünscht, dass er da entsprechend mit einbezogen worden wäre. Walter Pankoke: „Diesen Appell, den haben die drei unter sich ausgemacht, aber nicht im Namen der Fraktion, zu der ich ja auch gehöre.“

Er habe von dem Appell im Namen der Fraktion erst durch einen ihm von einer Bekannten an seinen Urlaubsort zugesandten Pressebericht erfahren. Und was Rüdiger Krachenfels da von sich gegeben habe, „das war unter aller Sau“, so seine mehr als deutlichen Worte. Vor allem seien es „die immer mehr rechtsradikalen Tendenzen“ im Kreise seiner ehemaligen Fraktionskollegen, die das Fass bei ihm zum Überlaufen gebracht und ihn letztlich bewegt hätten, aus der Fraktion der Freien Wähler auszutreten.

Ein Mann mit bewegtem Werdegang Walter Pankoke, Gründer der GWK Pankoke Kunststofftechnik und Partner der GWK Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH, blickt auf einen bewegten Werdegang zurück. Der studierte Maschinenbauingenieur begann seine Karriere 1956 im Alter von 14 Jahren. Auf eine Lehre als Werkzeugmacher in Bielefeld folgte ein Studium an der Ingenieurschule Lage. Walter Pankoke legte dann noch eine Meisterprüfung im Werkzeugmacher-Handwerk ab, um zu lernen, wie man das Theoretische auch umsetzen kann – an der Maschine und mit den Menschen. Auf seinen folgenden Stationen in unterschiedlichen Betrieben beschäftigte sich Walter Pankoke sowohl mit technischen als auch mit Management-Aufgaben, wie Rationalisierungsmodellen, Arbeitssicherheit, Produktionstechniken, Innovationsstrategien und Psychologie. Seit 1997 ist Walter Pankoke selbstständig. Er hat sich in Niedereschach niedergelassen und betreut von hier aus seine GWK-Kunden in Baden-Württemberg und in der Schweiz bei der Lösung von schwierigen Herausforderungen der Spritzgießtechnik. Außerdem engagiert er sich vielfältig in der Wirtschafts-, Standort- und Umweltpolitik, für Innovation und Existenzgründung sowie für die Gesundheit der Menschen.

„Wer sich so benimmt und solche Töne von sich gibt und damit in die Öffentlichkeit hinein geht, der gehört nicht als Stellvertreter des Bürgermeisters in ein Gremium, das sich Gemeinderat nennt“, so Pankoke, denn für ihn stehe nun mal immer noch der Mensch im Mittelpunkt allen politischen Wirkens wie auch das Miteinander und das Wohlergehen innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Das sagt der Bürgermeister

Wie weit die gesellschaftliche Spaltung innerhalb der Dorfgemeinschaft und auch im Gemeinderat bereits geht, das zeigt auch in aller Deutlichkeit die beim Bunten Nachmittag gerade zu dieser Thematik von Bürgermeister Martin Ragg vorgetragene Stellungnahme. So sei er mit Blick auf zurückliegende Diskussionen und Stellungsnahmen im Gemeinderat zum Thema Migration auch hinsichtlich der daraus resultierenden Berichterstattung in der Presse sowie in Leserbriefen aktuell immer wieder darauf angesprochen worden, was denn eigentlich im Gemeinderat los sei und warum er als Sitzungsleiter nicht einschreite.

Wenn sich eine Gruppe aus dem Gemeinderat zum Thema Migration, das „uns alle bewegt“, deutlich geäußert und Dinge benannt habe, die er als Bürgermeister auch in vielen anderen Gesprächen zu hören bekomme, so sehe er keine Notwendigkeit dazu, so Bürgermeister Ragg. Manche hätten das Thema aber auch aufgebauscht, da seien diese Gemeinderatsmitglieder in die rechte Ecke gestellt „und dann draufgehauen worden“, so der Eindruck von Ragg. Der Gemeinderat sei ein Spiegelbild der Bürgerinnen und Bürger und was diese bewege, werde auch in den Gemeinderat eingebracht.

Als Fraktionsloser weiter im Gemeinderat

Walter Pankoke jedenfalls betont, er werde seine weitere Arbeit in der Kommunalpolitik als fraktionsloses Mitglied im Gemeinderat fortführen. Für eine Gruppierung der momentanen Parteienlandschaft in Niedereschach werde er im kommenden Jahr jedenfalls nicht mehr für den Gemeinderat zur Verfügung stehen. Sollte sich anderweitig wie im Bereich der Sozialarbeit etwas ergeben oder auch im Umfeld der komplexen Situation rund um die Migrations- und Flüchtlingsproblematik, könne er sich auch da eine Mitarbeit vorstellen. Anderen Menschen behilflich zu sein, sei für ihn eine Selbstverständlichkeit, so Walter Pankoke.