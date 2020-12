Einbrecher sind laut Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr in ein Haus in der Ifflingerstraße eingedrungen.

Die Täter gelangten nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus und durchwühlten die Zimmer auf allen Stockwerken. Sie erbeuteten Schmuck und Gegenstände im Wert von einigen hundert Euro.

Bereits am Dienstag vor zwei Tagen waren Einbrecher am Spätnachmittag in zwei Wohnhäuser in Dauchingen eingestiegen.

Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721-6010 in Verbindung zu setzen.



Hinweise und Vorbeugungstipps zum Thema „Einbruch„ findet man auf den Internetseiten der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch.