Hauptprobe der Feuerwehr, das ist vor Jahren noch der Inbegriff für Flammen, Rauch und Qualm aus brennenden Gebäuden und Löschtrupps am Strahlrohr gewesen. Wie sehr sich das Aufgabenspektrum der Feuerwehren geändert hat, darauf hatte Abteilungskommandant Michael Storz bereits bei den Haushaltsberatungen im Gemeinderat hingewiesen, zeigte sich bei der Herbsthauptprobe der Niedereschacher Feuerwehr im Hof des Feuerwehrgerätehauses. Sie war zugleich Auftakt zum zweitägigen Schlachtfest.

Ein von der Entladerampe abgerutschter Bagger mit einem eingeklemmten Bauarbeiter war die Übungsannahme, ein typischer Fall für eine technische Hilfeleistung. Bei dieser Schadenslage waren weder Übereifer noch Hektik, sondern Routine und Umsicht angesagt. Fachlich kommentierte Pascal Rockenschuh, auch für Laien verständlich, die Rettungsschritte und stellte nebenbei die Funktionsweise der eingesetzten Geräte und Fahrzeuge vor. So hatte sich nach Eintreffen der Einsatzfahrzeuge nach einer ersten Erkundung der Einsatzleiter dazu entschlossen, mit dem Tanklöschfahrzeug der Abteilung Niedereschach die Einsatzstelle abzusichern und das HLF 20/16 mit seinen Geräten, in Zusammenarbeit mit dem Ortsverein des Roten Kreuzes, zur Rettung der eingeklemmten Person einzusetzen.

Anschaulich wurde dargestellt, was passieren könnte, wenn die verletzte Person unter dem ungesicherten Bagger gerettet würde, weshalb eine Möglichkeit gesucht wurde, den Bagger gegen weiteres Abrutschen zu sichern. Dabei wurde den anwesenden Gemeinde- und Ortschaftsräten wie auch Bürgermeister Martin Ragg, die letztlich über Neuanschaffungen für die Feuerwehr zu entscheiden haben, deutlich gemacht, wie wichtig aus Sicht der Feuerwehr die erforderlichen Ersatz- und Neuanschaffungen von Geräten und Fahrzeugen sind, um im Notfall schnell und effektiv helfen zu können. Längst seien es die technischen Hilfeleistungen, die seitens der Wehr weitaus mehr geleistet werden müssen, als Einsätze bei Brandfällen. Die Herausforderungen bei derartigen technischen Einsätzen würden immer größer, betonte Rockenschuh.

Veranschaulicht wurde das an den Geräten zur technischen Hilfeleistung wie Greif- oder Mehrwegzug, mit dem als Erstes der gekippte Bagger gegen weiteres Abrutschen gesichert wurde. Erst dann konnte mit weiterem technischem Gerät zum Heben und Unterbauen von Lasten der Bagger angehoben und die verletzte Person schonend gerettet werden. Bis dies so weit war, musste die Person von Mitgliedern der Feuerwehr sowie des Roten Kreuzes Niedereschach betreut und erstversorgt werden. Lautstarken Applaus gab es nach der geglückten Rettung des angenommenen Verletzten für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK von den zahlreichen Zuschauern, die trotz des schlechten Wetters gekommen waren. Im Feuerwehrhaus waren indessen schon die leckeren Schlachtplatten hergerichtet, die sich die Zuschauer nach der Übung und auch Tags danach in Scharen schmecken ließen.

Und dann gab es doch noch Rauchschwaden, Flammen und Löschwasser zur Genüge, als die Jugendfeuerwehr am Sonntagnachmittag mit einer Schauübung ihr Können unter Beweis stellte. In kurzer Zeit war dabei ein in Brand geratener Schuppen, so die Übungsannahme, schon recht fachmännisch, natürlich unter Aufsicht der älteren Feuerwehrkameraden, gelöscht. Und bald schon konnte „Wasser halt“ vermeldet werden. Dass es bei der Jugendfeuerwehr aber auch um den Spaß im Umgang mit den Gerätschaften und auch untereinander angeht, das konnte beim sprichwörtlichen „Feuereifer“ und dem Engagement der Mädchen und Jungen in jeder Übungsphase beobachtet werden. Sichtlich waren sie bemüht, ihren Eltern und Freunden ihr bereits erlerntes Können zu zeigen.