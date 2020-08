von Gerd Jerger

Wie soll das Thema Mulchen in Niedereschach künftig gehandhabt werden? Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Niedereschacher Gemeinderates lebhaft diskutiert. Ausgangspunkt war ein entsprechendes Diskussionspapier von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels in einer früheren Sitzung, verbunden mit einem Antrag, künftig auf Gemeindeflächen nicht mehr zu mulchen. Denn durch das Abdecken mit Grasschnitt, Holzschnitzeln, Kompost und dergleichen würde der dortigen Pflanzen- und Tierwelt unnötig die Lebensgrundlage entzogen, so sinngemäß die Begründung.

Niedereschach Mehr Grün am Wegesrand: Wenn weniger manchmal mehr für Fauna und Flora ist Das könnte Sie auch interessieren

Lange üblich: Ortsbaumeister Hartmut Stern erklärte nun dem Gemeinderat, dass die Gemeinde seit 2000 dieses Mittel einsetze. Es sei im Grunde die einzige Möglichkeit, etwa Fahrbahnränder kostengünstig zu säubern. Früher hätten kleine Landwirte noch das Mähen übernommen, die auf jeden Grashalm angewiesen gewesen seien. Dies habe sich jedoch längst geändert. Wenn nicht gemulcht werde, würden sehr viele Flächen „verbuschen“.

Ortsbaumeister Hartmut Stern erklärte nun dem Gemeinderat, dass die Gemeinde seit 2000 dieses Mittel einsetze. Es sei im Grunde die einzige Möglichkeit, etwa Fahrbahnränder kostengünstig zu säubern. Früher hätten kleine Landwirte noch das Mähen übernommen, die auf jeden Grashalm angewiesen gewesen seien. Dies habe sich jedoch längst geändert. Wenn nicht gemulcht werde, würden sehr viele Flächen „verbuschen“. Zu teure Alternative: Die von Krachenfels in seinem Diskussionspapier vorgeschlagene Handarbeit mit mähen und abfahren des Mähgutes sei vom Bauhof nicht zu leisten, so dass dies an externe Dienstleister zu hohen Preisen vergeben werden müsste. Er schätzt, dass die Kosten um rund zwei Drittel höher wären als beim Einsatz eines Schlegelmulchers. Richtig sei im Antrag von Krachenfels, dass man bestimmte Flächen nicht zu früh mulchen und warte sollte, bis die Blütezeit vorbei ist.

Die von Krachenfels in seinem Diskussionspapier vorgeschlagene Handarbeit mit mähen und abfahren des Mähgutes sei vom Bauhof nicht zu leisten, so dass dies an externe Dienstleister zu hohen Preisen vergeben werden müsste. Er schätzt, dass die Kosten um rund zwei Drittel höher wären als beim Einsatz eines Schlegelmulchers. Richtig sei im Antrag von Krachenfels, dass man bestimmte Flächen nicht zu früh mulchen und warte sollte, bis die Blütezeit vorbei ist. Chance für Artenschutz: Krachenfels erklärte, dass er dieses Thema einfach öffentlich ins Bewusstsein rufen wollte. Er sieht bei einer Reduzierung des Mulchens Chancen, etwas für den Artenschutz zu tun. Auch störe ihn, dass zum Teil manche „wild mulchen“, und dies sogar noch auf Gemeindeflächen. Oliver Bumann schlug vor, bei einem Ortstermin die gemeindeeigenen Flächen zu begutachten, inwieweit man hier das Mulchen reduzieren könne.

Krachenfels erklärte, dass er dieses Thema einfach öffentlich ins Bewusstsein rufen wollte. Er sieht bei einer Reduzierung des Mulchens Chancen, etwas für den Artenschutz zu tun. Auch störe ihn, dass zum Teil manche „wild mulchen“, und dies sogar noch auf Gemeindeflächen. Oliver Bumann schlug vor, bei einem Ortstermin die gemeindeeigenen Flächen zu begutachten, inwieweit man hier das Mulchen reduzieren könne. Sicherheitsgründe: Gemeinderat Peter Engesser verwies darauf, dass zum Beispiel entlang mancher Gemeinde-, Landes- und Kreisstraßen einfach gemulcht werden müsse aus Sicherheitsgründen. Bürgermeister Martin Ragg ergänzte, dass auch manche Menschen nicht in die Randstreifen ausweichen, wenn dort nicht gemulcht ist, weil sie sich vor Zecken fürchten.

Gemeinderat Peter Engesser verwies darauf, dass zum Beispiel entlang mancher Gemeinde-, Landes- und Kreisstraßen einfach gemulcht werden müsse aus Sicherheitsgründen. Bürgermeister Martin Ragg ergänzte, dass auch manche Menschen nicht in die Randstreifen ausweichen, wenn dort nicht gemulcht ist, weil sie sich vor Zecken fürchten. Straßenbauamt restriktiver: Krachenfels berichtete davon, dass er mit Experten des Straßenbauamtes gesprochen habe. Dort werde das Mulchen sehr restriktiv durchgeführt. Immer wieder lasse man blühende Streifen stehen. In diesem Zusammenhang verweist Peter Engesser auf die wunderschönen Blumen, die entlang des Radweges von Fischbach nach Niedereschach blühten – und dies nur, weil dort nicht alles „weggemulcht“ wurde.

Nach längerer Diskussion erklärte Krachenfels, dass er sich durchaus bewusst sei, dass sein Antrag nicht vollumfänglich umsetzbar und wohl auch nicht mehrheitsfähig sei. Er sehe die Gemeinde nach der erfolgten Diskussion jedoch auf einem guten Weg. Deshalb ziehe er seinen Antrag zurück und befürworte den Vorschlag von Oliver Bumann, sich vor Ort mit Einzelfällen konkret auseinanderzusetzen. Auch sei es wichtig, das Thema Mulchen und Artenschutz der Bevölkerung besser zu kommunizieren.

Bürgermeister Ragg fasste als Konsens zusammen, dass die Gemeinde nun den Gemeinderäten einige Flächen präsentiert, die ohne Verkehrssicherheitsproblematik eventuell zu einem späteren Zeitpunkt als bisher gemulcht werden können.