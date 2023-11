Dass es wichtig ist, miteinander zu kommunizieren, zeigte sich beim Informationsabend zur Situation geflüchteter Menschen in Niedereschach im Otto-Sieber-Saal in der Eschachhalle. Nachdem das Thema „Migration“ in den vergangenen Wochen auch als Folge eines „Migrations-Appells“ der Freien Wähler im Niedereschacher Gemeinderat viele Menschen bewegt hat, freute sich im Verlauf der Diskussion die Zuhörerin Elisabeth Beck-Nielsen, dass auch einige Mitunterzeichner des Migrations-Appells aus den Reihen des Gemeinderates anwesend waren.

„Es ist gut, dass einige von den Unterzeichnern gekommen sind. Vielleicht ist das ein neuer Anfang zur Kommunikation“, so die Hoffnung von Beck-Nielsen. Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, der den Migrations-Appell der Freien Wähler im Gemeinderat verlesen und nach eigenen Worten „einer der sieben Unterzeichner“ ist, sprach von einem grundsätzlichen Missverständnis, denn der Appell sei keinerlei Kritik an Ehren- und Hauptamtlichen vor Ort, sondern an die Politik gerichtet. Zu viele Leute kämen unkontrolliert und ohne Anspruch nach Deutschland und das breche sich herunter bis in die Kommunen, so Krachenfels. Dabei gehe es von knappen Kindergartenplätzen bis hin zur Wohnungsknappheit und versteckten Kosten im Gemeindehaushalt. Hartmut Lübben verwies auf das Grundgesetz mit seinem hohen Anspruch an die Menschenrechte und warb für eine weltoffene, zivilisierte Gesellschaft und den Erhalt des sozialen Friedens und fügte hinzu: „Wir sollten uns nicht im Kleinklein verlieren.“

Reinhold Hummel ergänzte: „Nicht nur Geld, sondern Menschenrechte sind wichtig.“ Stefan Fornal wies mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation auf die Nachkriegssituation hin. „Wir hatten das in Deutschland schon einmal und das in viel schlechteren Zeiten.“

So erinnerte er an Zeiten, in denen bei Familien Flüchtlinge zwangseinquartiert wurden. Wer sich in seinem persönlichen Umfeld umschaue, finde mit Sicherheit viele Menschen mit Migrationshintergrund auch jetzt und hier im Otto-Sieber-Saal. „Wo bleibt die Würde des Menschen?“, hinterfragte Fornal und fügte hinzu, dass ihm in diesem Zusammenhang und mit Blick auf Wahlergebnisse der vielerorts zu verzeichnende Rechtsruck Angst und Sorge bereite.

„Was leisten wir für die zu uns gekommenen Flüchtlinge? Wir brauchen diese Leute“, so die Meinung von Gerhard Peral-Müller, verbunden mit dem Hinweis auch die vorhandenen Ressourcen zu sehen, so wie dies aktuell in der in Königsfeld laufenden Ausstellung „Zwischen den Welten“ der Fall ist und in welcher man ukrainische Flüchtlinge, die vor Ort wohnen vorstellt und ihren Beitrag für die Gesellschaft würdigt.

Tariq Javed dankte eindrucksvoll namentlich von ihm benannten Menschen aus der Gesamtgemeinde, die ihm bei seiner gelungenen Integration geholfen haben, und ohne dies sei dies nicht möglich gewesen. Das mache deutlich, wie wertvoll und wichtig es sei, wenn man Flüchtlinge in der Anfangszeit unterstütze und sich ihrer annehme, so Corina Link. Wie es sich wohl anfühle, wenn man zehn Jahre da sei und jeden Tag über die vielen Migrationsprobleme in der Zeitung lese.

Eine Zuhörerin freute sich, dass es in Niedereschach im Flüchtlingsbereich doch recht gut laufe. Sie regte an, in der Gemeinde Orte der Integration in Form von Stätten der Begegnung zu schaffen.