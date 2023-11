Eine lange und kontroverse Diskussion zum Thema Migranten und Flüchtlinge bei der Einbringung des Haushaltsplans in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates war ein Novum im Ratsgremium. Begründet war das im Appell der Freien Wähler zum Protest gegen die Migrationspolitik (wir berichteten), in dem sie unter anderem die Verwaltung aufgefordert hatten, in öffentlicher Sitzung detailliert darzulegen, wie hoch die Kosten einschließlich der Sach- und Arbeitsleistungen für Migranten in Niedereschach sind. Bei der Vorstellung des Haushalts nannte Rechnungsamtsleiterin Melanie Cziep nun diese Kosten.

Beim Wohnraum habe man auf der Einnahmenseite aktuell 189.000 Euro, vorrangig aus den Zuschüssen von Landratsamt und Jobcenter, teilweise auch von Flüchtlingen, die im Arbeitsmarkt integriert sind, selbst getragen, so Cziep auf Nachfrage von Markus Dietrich, wo diese Zahlen denn herkommen. Ausgabenseitig liege man, insbesondere für die Anmietung von Wohnraum, bei 256.000 Euro, was ein Defizit von rund 68.000 Euro bedeute. Die Zahlen seien im Haushaltsplan jedoch so nicht sichtbar, da sie im Produkt 3140 integriert seien.

Erstaunte Nachfrage von Gemeinderat Markus Dietrich: Ob das das denn schon alles war? Man habe doch eine detaillierte Kostenaufstellung erbeten, und da müssten doch Kosten entstanden sein für den Bauhof, wenn eine Waschmaschine kaputtgeht, Schneeräumdienst, Kosten für die Kinder im Kindergarten, Betreuung, medizinische Versorgung, also alle Kosten, die für die Flüchtlingen in irgendeinem Posten der Gemeinde direkt oder indirekt auflaufen. Weshalb Rüdiger Krachenfels auch vorschlug, für diese Kosten ein eigenes Konto einzurichten, das alle diese anfallenden Kosten erfasst.

Das wurde von Melanie Cziep als schwieriges, wenn nicht gar unmögliches Unterfangen betrachtet. Wenn innerhalb des Rathauses Mitarbeiter tätig werden, gebe es keine dezidierte Kosten- und Leistungsrechnung, wieviel Zeit ein Mitarbeiter diesem Thema gewidmet habe. Auch würden verschiedene Gebäude mal für Flüchtlinge oder auch für andere soziale Zwecke genutzt. Unterstützt wurde sie von Hauptamtsleiter Jürgen Lauer. „Wie soll man es darstellen, wenn wir in unterschiedlichsten Einrichtungen wie Kindergärten Flüchtlingskinder haben, derentwegen die Gruppen nicht mehr ausreichen und neue aufgemacht werden müssen, Stellenschlüssel deswegen verändert werden müssen, dann noch Wasser- und Heizkostenanteil?“ Ein solcher Aufwand sei nicht zu vertreten, die dann ausgewiesenen Kosten lägen auf jeden Fall beträchtlich über den genannten 68.000 Euro.

Da konnte der nachfolgende Disput zwischen Reinhold Hummel und Michael Asal ja nicht ausbleiben: Was die Ausstattungen der Wohnungen anbelangt, so seien dies Kosten, die die Gemeinde ja gar nicht zu tragen habe. Zum zweiten verursache bei den Einnahmen jeder Bürger, der mit Wohnsitz gemeldet sei, auch eine Umlage, die der Gemeinde vom Land bezahlt werde und womit die von Dietrich angesprochenen Kosten mit gedeckt seien, so ergänzte Hummel. Und wenn man über die 68.000 Euro Defizit bei der Unterbringung der Flüchtlinge rede, so seien dies gerade mal ein Prozent des Haushaltes. Das könne doch kein so großes Problem sein, dass damit die Flüchtlinge Niedereschach an den Rand der Zahlungsfähigkeit bringen.

Was Michael Asal wiederum nicht so stehen ließ: Die Argumentation von Reinhold Hummel laufe wohl daraus hinaus, dass es umso besser sei, je mehr Flüchtlinge in den Ort kommen, wenn man für jeden 1000 Euro kriege. Dann sollte man doch am besten gleich noch ein paar Hundert anfordern. Aber was man bekomme, das müsse ja indirekt auch wieder ausgegeben werden.

Fazit von Markus Dietrich: er habe lediglich das Defizit beim Wohnraum von 68.000 Euro genannt bekommen. Entweder habe man sich zu wenig Mühe gegeben, oder aber das Ganze gestalte sich so kompliziert, dass die Kosten nicht ermittelt werden können. Er stimme Hummel zu, dass bei den genannten Kosten dies kein großes Problem für die Gemeinde darstelle. Er bezweifle jedoch, dass die Kosten vollständig seien und sie erheblich höher sind.