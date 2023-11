Orientierung und Hintergrundwissen zum Thema Flüchtlinge und Migration vermittelte der vom Grünen-Gemeinderat Reinhold Hummel organisierte, gut besuchte Informationsabend am Donnerstag im Otto-Sieber-Saal. Es ging um die Situation geflüchteter Menschen in der Gesamtgemeinde Niedereschach. Nachdem der Gemeinderat einen Antrag von Hummel (Grünen-Gemeinderat) auf Veranstaltung eines solchen Abends mehrheitlich abgelehnt hatte, organisierte Hummel zusammen mit der Grünen-Ortsgruppe diesen kurzerhand selbst. Rund zwei Drittel der Gemeinderäte waren unter den Gästen.

Zum Podium gehörten Daniel Springmann vom Landratsamt Schwarzwald-Baar, Bernd Rist und Sabine Mund sowie als sachkundiger Bürger Albert Bantle. Zudem begrüßte Hummel zwei seit längerem in Niedereschach wohnende und bestens integrierte Asylbewerber, Schulrektor Peter Singer sowie Ilona Kelemen, ebenfalls Integrationsmanagerin des Landkreises.

Daniel Springmann: „Im Moment steppt der Bär“, so Springmann. Der Schwarzwald-Baar-Kreis habe aktuell keinen Platz mehr für geflüchtete Menschen. Und dies obwohl die Zahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine derzeit rückläufig sei. Springmann erläuterte das durchaus auch „atmende“ Zuweisungssystem auf der Grundlage der „Königssteiner Schlüssel“ und brach diesen auf Niedereschach herunter. Insgesamt wohnen in der Gesamtgemeinde rund 135 geflüchtete Menschen. Sie stammen aus der Ukraine, Afghanistan, Syrien, Türkei, Pakistan, Indien und dem Irak. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche.

Sabine Mund: Die Integrationsmanagerin berichtete von ihrer alltäglichen Arbeit mit den geflüchteten Menschen in Niedereschach. Wichtig sei der direkte Kontakt zu den Flüchtingen, die sich in einer ihnen fremden Welt erst einmal zurechtfinden müssen. Mund beabsichtigt, einen Helferkreis in Niedereschach ins Leben zu rufen. Wer Interesse hat oder nähere Informationen benötigt, kann sich unter Telefon 0162 2904643 bei ihr melden.

Albert Bantle betonte, dass die Situation in Niedereschach nicht mit Großstädten zu vergleichen sei, hob mit Blick auf kritische und besorgte Stimmen auch das Positive hervor. Viele während des Balkankrieges aufgenommene Flüchtlinge seien noch immer in Niedereschach und als Arbeitnehmer, teilweise Arbeitgeber und Steuerzahler bestens integriert. Das werde aus seiner Sicht in einigen Jahren bei den jetzigen Flüchtlingen nicht anders sein. Er hoffe, dass die Unterstützung seitens der ehrenamtlich Tätigen erhalten bleibt.

Rektor Peter Singer von der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar berichtete vom Schulalltag in Niedereschach und dessen Herausforderungen.

von der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar berichtete vom Schulalltag in Niedereschach und dessen Herausforderungen. Tariq Javed, ein Asylbewerber, der seit 10 Jahren in Niedereschach wohnt, arbeitet, seitdem er arbeiten darf und auch eine Ausbildung absolviert hat, verfolgt in der Zeitung und anderen Medien Berichte über Migrationsthemen. Ob des gesellschaftlichen Stimmungsumschwungs ist er etwas ängstlich. „Was habe ich falsch gemacht?“, fragte er die Anwesenden. Seine Ausführungen stimmten nachdenklich. Wir berichten weiter.