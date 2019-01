von Gerd Jerger

Ein jahrzehntelanger Traum sowohl der Gemeinde als auch der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, die von den Gemeinden Deißlingen, Dauchingen und Niedereschach getragen wird, geht nun in Erfüllung. Im Juni steht eine Premiere an: Erstmals wird die erste Klassenstufe 10 an der Gemeinschaftsschule den regulären Realschulabschluss hier in Niedereschach ablegen.

"Das gab es noch nie, das ist ein ganz herausragender und hart erarbeiteter Meilenstein in der Schulentwicklung unserer Gemeinde Niedereschach", wertet Bürgermeister Martin Ragg dieses Ereignis. Zu solch einem Erfolg, dem erstmaligen Realschlussabschluss, gehöre jedoch auch die notwendige Infrastruktur. Auch hier besteht aller Grund zur Freude. Denn die Sanierung der Gemeinschaftsschule, das Millionenprojekt für die kommenden Jahre, schreite besser wie ursprünglich geplant voran. Im Oktober 2016 habe sich der Gemeinderat dafür entschieden, das gesamte Niedereschacher Schulgebäude der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar abschnittsweise zu sanieren. Gleich in 2017 sei der erste Bauabschnitt in Angriff genommen worden und im Herbst 2018 konnte dieser erfolgreich abgeschlossen werden.

Eine hervorragende Infrastruktur, dazu gehören vor allem die technischen Räume, ermöglicht jetzt in Niedereschach den regulären Realschulabschluss. Das freut insbesondere Rektor Peter Singer.

Angesichts eines einmaligen Sonderförderprogramms für Schulsanierungen habe sich der Gemeinderat dazu entschlossen, als nächstes nicht nur wie ursprünglich vorgesehen, den dringend benötigten Anbau, sondern zudem einen weiteren Sanierungsabschnitt in Angriff zu nehmen. Insbesondere freut es natürlich Rektor Peter Singer, dass Hand in Hand mit der laufenden Sanierung des Schulgebäudes die Gemeinschaftsschule seit ihrem Start vor fünf Jahren auf eine solch erfolgreiche Bilanz vorweisen kann.

Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule habe man auch die benötigten Sekundar- und Gymnasiallehrer einstellen können, und so verfüge man nun über eine gute Mischung aus Lehrkräften der verschiedenen Schularten. Und in diesem Schuljahr sei es nun soweit: "Erstmals absolviert an unserer Schule ein Abschlussjahrgang die Realschulabschlussprüfung – dies hat es in unseren Gemeinden noch nie gegeben", so Singer. Auch hätten die gerade abgelegte Eurokom-Prüfung und die fachinternen Überprüfungen der Zehntklässler jetzt schon gezeigt, dass die Schüler der Gemeinschaftsschule sehr gute Ergebnisse erzielen, um sich für Ausbildungsberufe zu qualifizieren, die einen Realschulabschluss voraussetzen oder die Basis für ein allgemeines oder berufliches Gymnasium sind.

Enger Kontakt mit Eltern

Der Erfolg sei sicher mit darauf zurückzuführen, dass die Bürgermeister und Gemeinderäte der Gemeinden die Schulart in besonderem Maße unterstützen und fördern. An beiden Standorten finden sich moderne Schulgebäude und hervorragende Fachräume. Sozialpädagogisches Personal, Erzieherinnen, eine pädagogische Assistentin und weitere Mitarbeiter unterstützen die pädagogische und erzieherische Arbeit der Lehrer und werden ebenfalls von den Gemeinden finanziert. Ferner weist Singer daraufhin, dass Gemeinschaftsschulen zugleich Ganztagesschulen sind. An der GMS finden morgens jeweils fünf Stunden Unterricht statt. An drei Nachmittagen finden jeweils drei Stunden Unterricht statt. Es wird ein Mittagessen angeboten. Gemeinschaftsschulen pflegen einen engen Kontakt zu den Eltern. Verbindliche Coachinggespräche zwischen Schülern, Eltern und Lehrern stehen regelmäßig auf dem Programm.