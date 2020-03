von Gerd Jerger

Auf ein schwieriges Jahr blickte man beim Kindergartenverein Schabenhausen (KGV), der Träger des Kindergarten Schabenhausen ist, bei der Jahreshauptversammlung im Haus der Vereine zurück. Zum einen ging es um die Frage, ob der Kindergartenverein weiterhin Träger sein möchte, da man große Probleme bei der Neubesetzung der Vorstands-Ämter hatte, und zum anderen war es ein großer Schock, als im Februar diesen Jahres die beliebte Kindergartenleiterin, Anita Kempa, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Sie war fast 30 Jahre für den Kindergarten im Einsatz.

Wenigstens habe man das Problem mit der Neubesetzung der Vorstandsämter gelöst. So wurde Robert Braun als Nachfolger von Stephanie Wolframm zum neuen Vorsitzenden gewählt, die bisherige zweite Vorsitzende Melanie Walz wird von Nicole Becker abgelöst.

Ute Staiger übernimmt das Amt der dritten Vorsitzenden von ihrem Mann Stefan und für Nicole Restle-Özcan wurde Dennis Schindler zum neuen Kassenchef gewählt. Schriftführerin Ute Knör wurde in Abwesenheit im Amt bestätigt.

Obere Belegungsgrenze 2021

Stephanie Wolframm berichtete über die Belegungszahlen am eingruppigen Kindergarten ein. Da man auch einige zweijährige Kinder habe, die bekanntlich zwei Plätze belegen, stoße man nächstes Jahr an die obere Belegungsgrenze. Wolframm ging auf eine außerordentliche Elternversammlung ein, bei der es um die Frage der künftigen Trägerschaft und die nun wieder gesicherte Zukunft des Kindergartens ging. Ein positives Zahlenwerk konnte Kassiererin Nicole Restle-Özcan vorweisen.

Dank des Betriebskostenzuschusses der Gemeinde und eigener Aktivitäten, gibt es ein Plus in der Kasse. Allerdings sei der Erlös der Dorfweihnachtsfeier stark rückläufig. Ortsvorsteher Alfred Irion nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor und leitete die Neuwahlen. Er zeigte sich noch immer tief erschüttert vom Tod von Anita Kempa. Sie habe den Kindergarten geliebt, dort viel Herzblut und Arbeit investiert. „Trotz dieser Tragik muss es weitergehen“, so Irion. Man habe eine Übergangslösung gefunden.