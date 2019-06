von Albert Bantle

Sehr aktiv ist seit Jahren der Landes-Twirling-Sport-Verband (LTSV) Baden-Württemberg mit seiner in Niedereschach wohnenden Vorsitzenden, Ursula Grabfelder, und der in Ludwigshafen beheimateten stellvertretenden Vorsitzenden, Ursula Heinrich an der Spitze.

Unerfreuliche Post vom Bundesverband

Umso erstaunter und verwundert war man beim LTSV, dass man nun Post vom Deutschen Twirling-Sport-Verband (DTSV) erhalten hat: Der Bundesverband teilt darin der Vorsitzenden des LTSV mit, dass man plane, bei der nächsten Jahreshauptversammlung des DTSV im hessischen Langenselbold am 6. Juni 2019 einen neuen Landesverband für Baden-Württemberg zu gründen.

Angebliche Unklarheit über den Landesverband

Denn: Man wisse nicht, ob der bisherige baden-württembergische Landesverband noch aktiv sei oder sich schon aufgelöst habe. Begründet wird dies damit, dass der Bundesverband in den vergangenen Jahren vom LTSV keinerlei Reaktionen mehr verzeichnet habe, die Internetseite des LTSV nicht mehr in Betrieb sei – und auch die Vereine aus Baden-Württemberg, mit denen der DTSV zusammenarbeite, bei der Kontaktaufnahme nicht behilflich sein konnten.

Gründung eines neuen Landesverbandes geplant

In einem von der DTSV-Vizepräsidentin Stephanie Paulus-Reschke und Schriftführerin Geraldine Schultz unterschriebenen Brief an Ursula Grabfelder vom März 2019 heißt es wörtlich. „Wenn Sie sich nicht äußern und auch nicht zur Jahreshauptversammlung erscheinen, wird davon ausgegangen, dass Sie kein Interesse mehr an der Zusammenarbeit mit dem DTSV haben. Uns bleibt dann keine andere Möglichkeit, als in der nächsten Jahreshauptversammlung einen neuen Landesverband für den Twirlingsport in Baden-Württemberg zu gründen.“

Jetzt spricht die Landesvorsitzende aus Niedereschach

Für die Vorsitzende des LTSV und ihre Stellvertreterin war es nach diesem Schreiben an der Zeit, in einem Pressegespräch einige Dinge mit Blick auf den LTSV zu klären. Dabei gingen Grabfelder und Heinrich zurück in das Jahr 2011.

Vor acht Jahren neue Satzung ins Auge gefasst

Damals vor acht Jahren habe Ursula Heinrich als Präsidentin des LTSV zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. Dazu sei auch der Präsident des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg (TBW), Wilfried Scheible, eingeladen gewesen. Der Landestwirlingverband ist Mitglied im TBW. Zu diesem Zeitpunkt sei der LTSV noch im DTSV gewesen.

Niedereschach Sportlerinnen der TTSG Niedereschach belegen in Dublin gute Plätze bei der Europameisterschaft im Twirling Das könnte Sie auch interessieren

Jahrelang kein Geld erhalten

Ein Tagesordnungspunkt damals lautete: „Weiterführung und Satzung des LTSV“. Der Anlass: Da beim LTSV jahrelang kein Geld vom DTSV angekommen sei und vom LTSV auch keine Mitgliedsbeiträge erhoben werden durften, habe der LTSV alles bis hin zum Briefporto privat finanzieren müssen. Das habe der LTSV den Worten von Heinrich und Grabfelder zufolge so nicht mehr hinnehmen wollen. Es ging also darum, dem Landesverband die Möglichkeit zu geben, selbst Mitgliedsbeiträge zu erheben.

Tanzsportverband Baden-Württemberg hat geholfen

Hier habe nun Wilfried Scheible vom Tanzsportverband Baden-Württemberg geholfen: Der TBW sei ein Unterverband des Deutschen-Tanz-Sport-Verbandes (DTV) und Scheible befugt gewesen, für die baden-württembergischen Tanzsportvereine einzustehen und diesen zu helfen. Er habe für die unzufriedenen Mitglieder des LTSV und das Präsidium eine für alle konforme Satzung ausgearbeitet.

Diese neue Satzung ist aus Sicht von Grabfelder und Heinrich den berechtigten Interessen des LTSV gerecht geworden. Sie habe es dem LTSV ermöglicht, von seinen Vereinen Mitgliedsbeiträge zu erheben.

Vereine aus Niedereschach und Villingen nicht mehr dabei

„Da dies der Verein MMC aus Villingen und die TTSG Niedereschach nicht für nötig erachteten und sich weigerten, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen, war die im Jahr 2013 gewählte Präsidentin gezwungen, diesen zu sagen, dass sie dann nicht mehr Mitglied im LTSV sind“, erinnert sich Ursula Heinrich. Die Präsidentin war damals Ursula Grabfelder.

Abschied vom Bundesverband

Nach einigen „unschönen Briefen“ vom DTSV habe man auch dort gekündigt. „Der LTSV bleibt weiter bestehen und hat Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg, die ihren Beitrag bezahlen. Es werden Lehrgänge durchgeführt und bei befreundeten Verbänden können die Mitgliedsvereine des LTSV auch an Landesmeisterschaften BW und Deutschen Meisterschaften BW teilnehmen und dies auch erfolgreich“, stellen Grabfelder und Heinrich klar.

Keine Reaktion mehr auf Briefe vom DTSV

Sie reagieren aufgrund der Vorgeschichte inzwischen schon lange nicht mehr auf Schreiben des DTSV. „Der LTSV ist intakt, aber auch traurig, weil der MMC und die TTSG wissen, dass dies so ist, im Schreiben der DTSV aber so getan wird, als ob dessen Mitgliedsvereine hiervon nichts wissen“, sagen Grabfelder und Heinrich im Einklang.

Abkoppelung nur wegen fehlender Unterstützung

Der LTSV habe sich 2011 nur deshalb vom DTSV „abgekoppelt“, weil man von diesem keinerlei Unterstützung erhalten habe und der LTSV deshalb kein Geld gehabt habe, um die Mitgliedsvereine zu unterstützen. Man habe damals einen Rechtsanwalt eingeschaltet und abgeklärt, ob man den LTSV in der jetzigen Form weiterführen könne. Insofern sehen Grabfelder und Heinrich die neuerlichen Briefe des DTSV, die durchweg nicht beantwortet werden, sehr gelassen.

„Sehr viele zufriedene Mitgliedsvereine“

Nach Angaben von Ursula Grabfelder und Ursula Heinrich habe der LTSV viele sehr zufriedene Mitgliedsvereine und nennt als Beispiele Vereine aus Salem, Hörtelstein, Heidenheim, Helterberg, Mannheim, Crailsheim und auch die Glonki-Gilde aus Villingen. In Kürze kämen auch noch zwei Vereine aus Kehl dazu.

Über Facebook nach wie vor erreichbar

Die Homepage habe man zwar stillgelegt, sei über Facebook aber nach wie vor präsent und erreichbar. Die Finanzierung des LTSV erfolge über die Mitgliedsbeiträge, die früher allesamt an den Bundesverband gegangen seien, von denen der Landesverband jedoch nie etwas erhalten habe.

Niedereschach Twirlerinnen sportliches Aushängeschild Niedereschachs: Sie räumen Preise und Pokale ab Das könnte Sie auch interessieren