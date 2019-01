von Albert Bantle

Der Verein Sinkinger Taubenmarkt hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Diese fand im Anschluss an das Markgeschehen am Sonntag im Gasthaus "Kreuz" in Fischbach-Sinkingen statt.

Vogelgrippe kein Thema

Im Spannungsfeld zwischen den Wünschen der Marktbeschicker und Marktbesucher auf der einen sowie den gesetzlichen Vorgaben auf der anderen Seite, sei im vergangenen Jahr wieder gute Arbeit geleistet worden. Der Vorsitzende, Claus Zoch, zeigte sich bei seinem Bericht recht zufrieden. Es sei trotz einiger kleinerer Probleme ein ruhiges Jahr gewesen. Die Vogelgrippe, die in den Vorjahren dem Verein doch einige Probleme bereitet habe, sei 2018 kein Thema gewesen.

Für Rettungskräfte wird's eng

Unverständlich ist dem Vorsitzenden, dass sich viele Autofahrer rund um den Marktplatz, nicht an die aufgestellten Verkehrsschilder halten und dabei speziell im Römerweg alles derart zugeparkt ist, dass für Rettungsfahrzeuge im Ernstfall kaum ein Durchkommen möglich wäre. Er appellierte daher an die Mitglieder, sich an die Beschilderungen zu halten. Wer Verstöße mitbekommt, solle die Verursacher darauf aufmerksam machen.

Ortsvorsteher massiv angepöbelt

In der Praxis sei dies jedoch recht schwierig, erklärte hierzu Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser. Er sei des Öfteren auf dem Markt und habe im Wissen um die Probleme Falschparker direkt auf ihr Fehlverhalten angesprochen, sei dann aber, statt auf Einsicht zu treffen, vereinzelt sogar massiv angepöbelt worden.

Gasthaus "Kreuz" wichtige Stütze

Auch wenn von Mitgliedern des Marktes Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt werden, solle man die Verursacher darauf ansprechen, oder ihm und Markleiter Karl Buksmann, dem er herzlich dankte, Bescheid geben, so Zoch weiter. Zudem bat der Vorsitzende die Marktbeschicker, ihren Marktplatz stets sauber zu verlassen. Herzlich dankte Zoch dem Wirtepaar Renate und Winfried Kammerer sowie der Eigentümerfamilie Munz des Gasthauses "Kreuz" dafür, dass die Marktteilnehmer die sanitären Anlagen im "Kreuz" benutzen dürfen. Doch auch hier gebe es hin und wieder Probleme mit der Sauberkeit und deshalb erfolgte diesbezüglich ein weiterer Sauberkeitsappell von Zoch an alle.

Verein 130 Jahre alt

Gedanken mache er sich derzeit darüber, wie man das 130-jährige Bestehen des Vereins in diesem Jahr feiern werde. Dies soll aber in jedem Fall in einem kleineren Rahmen zusammen mit dem Wirtepaar Kammerer erfolgen. Dass der Verein finanziell auf einem soliden Fundament steht, zeigte sich Kassenbericht von Sabine Doll. Ihr bescheinigte die Prüfer Alexander Rollmann und Stefan Doll eine tadellose Kassenführung. Auf Antrag von Ortsvorsteher Peter Engesser, der auch die Grüße von Bürgermeister Martin Ragg übermittelte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. So wie zuvor Zoch dankte auch Engesser allen, die sich rund um den Markt verdient gemacht haben. Sinkingen sei durch den Taubenmarkt weithin bekannt, bekannter als Fischbach und eine für die Gemeinde wichtige Sache.

Obst- und Gemüseanbieter gesucht

Problemlos verliefen unter der Leitung von Engesser die Wahlen. Dabei wurden Claus Zoch, Kassenchefin Sabine Doll und der Schriftführer einstimmig in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt. Nicht besetzt werden konnte der seit einigen Jahren freie Posten des zweiten Vorsitzenden. Verstärkung sucht der Verein für den gesundheitlich angeschlagenen Marktleiter Karl Buksmann. Im Reigen der Anbieter fehle aktuell ein landwirtschaftlicher Erzeuger für den Bereich Obst und Gemüse. Wer hier Interesse habe, könne sich jederzeit unter Telefon 0172-7413410 an Claus Zoch wenden. Blumen gab es für Kreuzwirtin Renate Kammerer, die den Markt stets großartig unterstütze, ebenso wie für Sabine Doll, bei der die Kassengeschäfte in besten Händen seien.