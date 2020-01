von Albert Bantle

Beim Lustspiel „Das große Geheimnis“ von Bernd Gombold in der Bodenackerhalle präsentierten sich die Akteure in Bestform. Das gilt für die schon erfahrenen „alten Theaterhasen“ Andrea Hellmich, Marco Tarnaske, Holger Tranzer, Johannes Korte und Gabi Tranzer ebenso wie für die drei Debütanten, Megan Thanheiser, Margit Müller und Nico Petrolli. Souffleuse war Sigrid Blöhe.

Im Dauerclinch liegen Marco Tarnaske (von links) als Peter, Gabi Tranzer als Frida und Andrea Hellmich, die als Elli in einer Hauptrolle glänzte. | Bild: Albert Bantle

Das Publikum belohnte die gekonnten schauspielerischen Leistungen auf der Bühne immer wieder mit Szenenapplaus und einem riesigen Schlussapplaus. Der FC-Vorsitzende Johannes Korte führte Regie, spielte selbst mit und begrüßte die Besucher. Er dankte allen die vor, auf und hinter der Bühne dazu beigetragen hatten, dass die beiden Theaterabende überhaupt stattfinden konnten. Das „fantastische Publikum“ habe die Akteure auf der Bühne regelrecht beflügelt.

Die Besucher fiebern mit. | Bild: Albert Bantle

Zum Inhalt: Einen Tag vor seinem 80. Geburtstag stirbt der schwerkranke Opa. Während Schwiegertochter Elli (Andrea Hellmich) die Geburtstagsfeier absagen will, schmiedet ihr Mann und Opas Sohn Peter (Marco Tarnaske) aus finanzieller Not heraus einen perfiden Plan, denn wenn der Opa seinen 80. Geburtstag erlebt hätte, bekäme Peter eine stattliche Lebensversicherung ausbezahlt. Da kommt ihm ein Fremder (Johannes Korte), den er im Gasthaus „Kreuz“ in Fischbach trifft und der dem Opa verblüffend ähnelt, gerade recht. Der Fremde wird kurzerhand engagiert, für zwei Tage den Opa zu spielen.

Nico Petrolli (von links), Megan Thanheiser, Margit Müller, Holger Tranzer, Gabi Tranzer und Andrea Hellmich in einer Spielszene. | Bild: Albert Bantle

Peters Schwester Frida (Gabi Tranzer) ist ebenfalls auf die Lebensversicherung scharf. Und die schwanger aus dem Türkeiurlaub mit ihrem türkischen Verlobten Ali (Nico Petrolli) sowie komischen Kräutern im Gepäck zurückkehrende Tochter Sabine (Megan Thanheiser) sorgt auch für große Irrungen und Verwirrungen.

Niedereschach Pfarrer mit Most-Problem Das könnte Sie auch interessieren

Der Pfarrer (Holger Tranzer) gerät nachdem er von den komischen türkischen Kräutern probiert hat, außer Rand und Band. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Pfarrer und der Bürgermeister in herzlicher Abneigung über ihre ständig anrufenden Sekretärinnen ein Dauerduell darüber lieferten, wer von den Beiden bei der geplanten Geburtstagsfeier als erstes seine Ansprache zu Ehren des Opas halten darf.

Die Besucher sind begeistert. | Bild: Albert Bantle

Dass die sehr konservativ eingestellten angehenden Großeltern Peter und Elli davon ausgehen, dass Ali kein Türke sondern ein Deutscher ist und Albert heißt, machte das Geschehen noch komplizierter. Als Alis völlig verschleierte Mutter Fatma (Margit Müller) auftauchte, war das Chaos perfekt. Dann die Auflösung: Opa hatte in weiser Voraussicht die Lebensversicherung auf sein Enkelkind Sabine überschrieben. Und Fatma entpuppte sich als hochmoderne und erfolgreiche Geschäftsfrau.