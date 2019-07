von Albert Bantle

Der Fischbacher Armin Vogelsang und seine Frau Tanja starten am Mittwoch in ihrem Mitsubishi Pick-Up mit Kabine zu einer zweijährigen Weltreise. Sie erfüllen sich mit der Tour einen lange gehegten Lebenstraum. Beide waren bislang in leitenden Positionen tätig, jetzt sie ihre sicheren Arbeitsplätze und ihr gesamtes sicheres Umfeld für zwei Jahre auf. Auch die gemeinsame Wohnung in Stockach wurde komplett aufgelöst. Die letzten Tage bis zum Start ins große Abenteuer verbringt das Paar in Fischbach bei der Mutter von Armin Vogelsang, Annelore Vogelsang, und deren Lebenspartner Bodo Volz. Sie verfolgen die Reisepläne mit einem lachenden und einem weinenden Auge und drücken die Daumen, dass alles gut geht, denn die zweijährige Tour führt durch zahlreiche Länder von Europa bis nach Afrika und Südamerika.

Die beiden reiseerfahrenen Weltenbummler, die seit sieben Jahren ein Paar sind, haben bei einer zehnmonatigen gemeinsamen Tour durch Kanada bis nach Feuerland vor sechs Jahren im wahrsten Sinne „Feuer gefangen“ und beschlossen, einmal gemeinsam eine richtig große Tour durch die Welt zu unternehmen. Hierfür haben sie in den vergangenen fünf Jahren gearbeitet und gespart und nun ist die Vorfreude auf die Reise riesengroß. „Der Zeitpunkt für diese Reise ist günstig. Wir sind beide nun über 40 Jahre alt, unsere Eltern sind noch fit, so dass wir ungebunden sind und zudem sollte man eine solche Reise nicht aufschieben, bis man im Rentenalter ist“, so Armin und Tanja Vogelsang.

Das Leben auf vier Quadratmetern

Den Pick-Up mit Kabine haben die Beiden extra für die Reise erworben, wobei die Kabine den eigenen Bedürfnissen entsprechend selbst ausgebaut wurde. „Es ist gar nicht so einfach, alles, was man in zwei Jahren benötigt, in einer rund vier Quadratmeter großen Kabine unterzubringen“, lacht Tanja Vogelsang. Mit dem geländegängigen Pick-Up, der über Allrad, eine große Bodenfreiheit, Wassertanks, eine Außendusche, eine Solaranlage für Strom, eine Sitzecke, eine Kochgelegenheit und Bett verfügt, fühlt sich das Paar bestens gerüstet. Natürlich sind für Not- oder Krankheitsfälle auch Medikamente und ein umfangreiches „Notfall-Set“ mit an Bord.

Im ersten Jahr touren Armin und Tanja Vogelsang durch Europa und Afrika. Im zweiten Jahr soll es dann durch Südamerika gehen. Am Mittwoch geht es von Fischbach aus zunächst nach Österreich und dann über Länder wie Slowenien, Kroatien, Albanien sowie Montenegro nach Griechenland. Von dort aus führt die Route per Schiff nach Afrika, wo es entlang der Ostroute durch Länder wie Ägypten, Sudan, Äthiopien und Kenia bis nach Südafrika geht. Die exakte Reiseroute machen die Vogelsangs aber von der jeweiligen politischen Entwicklung und Lage in bestimmten Ländern und Regionen abhängig. „Wir wollen auf unseren Routen möglichst sichere Wege wählen und Gefahren so gut es geht vermeiden“, erklärt das Paar. Im zweiten Jahr will das Paar mit dem Schiff von Südafrika nach Uruguay übersetzen und von dort aus Südamerika bereisen. Die Reaktionen: Die Reaktionen von Freunden, Bekannten, Verwandten und Arbeitskollegen seien überwiegend sehr positiv gewesen, erklären die beiden. Äußerungen wie „Ihr mach das richtig“ oder „Ich hätte das auch gerne einmal gemacht, aber der Mut hat mir gefehlt“ und Respektsbekunden für den Mut, eine solche Reise in Angriff zu nehmen, gehörten ebenso dazu.