von Gerd Jerger

Einmal mehr zeigte es sich am Schmotzige Dunschtig, dass die traditionelle Frauenfastnacht der katholischen Frauengemeinschaft Niedereschach (kfd) in Sachen lokalbezogener Narretei einfach erste Adresse im Ort ist.

Mönchweiler Spaß und gute Laune beim Zunftabend: Die Alemannenhalle platzt aus allen Nähten Das könnte Sie auch interessieren

Unter dem Motto "Wilder Westen im Eschachtal" boten die Frauen im Katharinensaal ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das keine Wünsche offen ließ. Flotte Musik, fetzige Tänze und tiefgründige Sketche wurden geboten, und Frank Rist führte mit viel Witz und Humor durch das Programm und setzte zudem noch zahlreiche lokale Akzente. So will er Bürgermeister Martin Ragg beobachtet haben, wie dieser trompetend im Gewann "Unterziehren" unterwegs war, um die dort geschützten Tierarten wie die Haselmaus und Neuntöter zu vertreiben, um im Zusammenspiel mit Altbürgermeister Otto Sieber die Südumfahrung doch noch durchsetzen zu können.

Die wild gewordene Indianerhorde begeisterte ebenfalls und stellte zudem Diakon Stefan Fornal an den Marterpfahl. | Bild: Gerd Jerger

Um die Verkehrssituation im Kernort in den Griff zu bekommen redete er als Hans-Peter Großgosch und Vertreter einer in Niedereschach im "Untergrund" agierenden Gruppierung der Grünen "Tacheles" und stellte einen Drei-Punkte-Plan vor. Als erstes brauche Niedereschach eine Seilbahn, um die beiden Bergseiten miteinander zu verbinden. Auf der "Steigseite" soll diese Seilbahn im Garten des Hauses von Bürgermeister Ragg starten und enden, wobei seine den "Ticketverkauf" übernehmen soll, damit sie auch einmal unter die Leute kommt.

Beste närrische Stimmung herrschte im vollbesetzten Katharinensaal bei der Frauenfasnet. Das Motto lautete in diesem Jahr: "Wilder Westen im Eschachtal". | Bild: Gerd Jerger

Als zweites brauche Niedereschach ein Dieselfahrverbot, um endlich die vielen "Mama-Taxis", die den ganzen Tag über unterwegs sind, um ihre Kinder von und zur Schule oder Kindergarten bringen, auszubremsen. Wehmütig erinnerte sich Rist an die Zeiten, als es noch "freilaufende" Kinder gab. Dritter Punkt seines Planes zur Lösung der Verkehrsprobleme war, die "Verkehrszeiten" in den Schlafzimmern zu steigern. "Mehr Verkehrszeit im Schlafzimmer reduziert die Verkehrszeit im Auto", so die einfache Rechnung. Allerdings habe die Gemeinde hierfür die falschen Weichen gestellt. Statt eines Wirtschaftsförderers hätte sie einen Sexualberater engagieren sollen.

Als Cowgirls brachten Monika Rieble und Isolde Otto etliche Anekdoten und lustige Geschichten auf den Tisch auf der Bühne. | Bild: Gerd Jerger

Nun will Rist dieses Manko durch "Forum-Sexualkurse" punktgenau für baubestimmte Zielgruppen lösen. Männer, die sich üblicherweise lieber im Baumarkt aufhalten, will er beispielsweise durch wenig verfängliche Kursnamen wie "Vom Fliesen- und Parkettboden hin zum Beckenboden" locken. Tolle Ideen hatte Rist auch zu vielen anderen kommunalen Themen wie dem Zebrastreifen in der Ortsmitte, den neuen Ortseingangspylonen und Standorten für "Blitzer" und Verkehrsspiegel.

In Sachen Ortsumgehung redete mit Frank Rist endlich einmal einer Tacheles | Bild: Gerd Jerger

Eröffnet worden war das närrische Programm mit einem auf "Leucht-Effekten" aufgebauten "Schwarz-Weiß-Tanz" des Nachwuchses des Trachtenverein "Reckhölderle" Niedereschach, mit dem das Publikum sofort auf Touren kam, wie die lautstark geforderten und auch gewährten Zugaberufe zeigten. Auch alle die nachfolgenden Tanzgruppen, die Boogie-Woogie-Gruppe "Red Socks", die "Linedancer" und eine wilde Horde tanzender Indianer, die ohne Gnade Diakon Stefan Fornal an den Marterpfahl stellten, begeisterten und durften ohne Zugaben die Bühne nicht verlassen. Klasse war auch der Sketch der zwei "Cowboys", Monika Rieble und Isolde Otto, bei dem auch Markus Bertsch mitmischte und seine ganze Körperlange ausspielen konnte.

Brigachtal Ganz Brigachtal amüsiert beim Zunftball sich bestens Das könnte Sie auch interessieren

Nicht fehlen dürfen seit Jahren bei der Frauenfastnacht auch die "Sene-Drosseln", die sehr viel Wissenswertes aus dem Pfarrbüro und von Missgeschicken der in der Seelsorgeeinheit vorhandenen "herzensengagierten Menschen" zu berichten wussten und dies alles gesanglich und musikalisch "anreicherten". Sogar ein Anruf des Bischofs erreichte während des Programms das Pfarrbüro. Der Bischof sorge sich darum, wie Pfarrer Alexander Schleicher in diesem Jahre die Asche für den Aschermittwoch anrührt. Beim Finale gab es für alle Akteure noch einmal einen Applaus, und Monika Reich allen Akteuren vor, hinter und auf der Bühne.