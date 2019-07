von Gerd Jerger

Unmittelbar nachdem sich der neu gewählte Ortschaftsrat in Kappel konstituiert hatte, ergriff Bürgermeister Martin Ragg das Wort. Ihm sei es besonders wichtig, den bisherigen Ortsvorsteher Werner Reich zu verabschieden. Schon die nackten Zahlen, so Ragg, würden verraten, dass heute ein besonderer Kommunalpolitiker von Bord geht.

Werner Reich war seit 1984 Gemeinderat, seit 1989 Ortschaftsrat und seit 1999 Ortsvorsteher von Kappel. Ein Ortsvorsteher mit Herz, Verstand und viel Humor. Mit seiner stets freundlichen Art sei es ihm immer gelungen, auf Menschen zuzugehen, sie zu gewinnen, mitzunehmen und zu ermutigen, lobte Ragg den scheidenden Kommunalpolitiker und fügte hinzu: „Sie bringen sich selber mit ein und sind sich für nichts zu schade“. Als zwei typische Beispiele hierfür nannte Ragg die jährliche Landschaftsputzete und die Renovierung der Friedhofskapelle im Jahr 2017 zusammen mit seinem langjährigen Freund, Manfred Ketterer und anderen ehrenamtlichen Kräften aus Kappel.

Werner Reich wurde nach 35 Jahren Lokalpolitik nun verabschiedet. | Bild: Gerd Jerger

Durch und durch Vereinsmensch, habe ihm sein sportliches aber gerade auch sein musikalisches Talent geholfen, andere zu begeistern, so Ragg. Reichs Humor sei unerschöpflich, aber nie beleidigend. „Sie sind ein wirkliches Original unseres Ortsteils Kappel“. Ragg erinnerte an die Gründung des Jugendclubs Kappel mit der Sanierung des Kühlhäusles im Jahr 2015. Auch in schulischen Belangen habe man Reichs Fachwissen und dessen Kontakte sehr geschätzt. Ein besonderes Augenmerk warf Reich stets auf die Grundschule und den Kindergarten in Kappel.

Auch die Heimatgeschichte liege Reich ganz besonders am Herzen. Zudem sei er mit hervorragenden, politischen Eigenschaften ausgestattet. So lasse er die Meinung anderer gelten und sei stets lösungsorientiert sowie kompromissbereit. Der Mensch an sich, unabhängig von seiner Herkunft oder seinem Vermögen, stehe bei Reich immer klar im Mittelpunkt.

Werner Reich betonte, dass ihm angesichts der lobenden und dankenden Worte, fast die Worte fehlen, obwohl er sonst ein „großes Maul“ habe. Er habe stets sein Bestes gegeben und hingehört was die Bürger gesagt haben. Auch durch seine jährlichen Haussammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sei ein immer in Kontakt mit den Menschen im Ort gekommen. Zum Schluss seiner Rede war es Reich wichtig, allen Dank zu sagen die ihn in den vergangenen 35 Jahren unterstützt haben, angefangen von seiner Frau Gerlinde bis hin zu den Bürgerinnen und Bürger und den Rathausmitarbeitern.