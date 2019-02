von Albert Bantle

Die Narrenzunft Fischbach plant auch in diesem Jahr als Höhepunkt ihrer vielen närrischen Aktivitäten eine zünftige Dorffastnacht. Am vergangenen Samstag sorgten engagierte Mitglieder der Zunft hier auch für die optischen Voraussetzungen. In der Fischbacher Ortsmitte und in der Sinkinger Straße, die Umzugsstrecke für den Kinderumzug und den großen Narrenumzug am Fastnachtssonntag ist, wurden die Narrenfähnle aufgehängt.