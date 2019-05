von Gerd Jerger

Sehr zufrieden zeigten sich Monika Weißer und Beate Fetzer von der neu gegründeten „Bürger für Bürger eG Nachbarschaftshilfe Niedereschach„ in Anbetracht des Interesses am ersten Informationsabend: 15 Bürger waren ins Hildegard-Strohm-Stüble gekommen. In der einstündigen Veranstaltung informierten die zweite und dritte Vorsitzende der Genossenschaft über die Aufgaben und Ziele der Nachbarschaftshilfe: Sie will vor allem älteren Menschen, die kleine Hilfen benötigen oder einsam sind, bei ihren täglichen Aufgaben zur Seite zu stehen.

Hilfe im Haushalt oder Garten

Dabei geht es um nicht um professionelle handwerkliche Tätigkeiten, sondern um Kleinigkeiten wie Hilfen im Haushalt und Garten. Das Wechseln einer Lampe gehört beispielsweise dazu, das Betten beziehen oder Hilfe beim Programmieren des Fernsehers. Ganz wichtig ist der Bereich der sozialen Nähe und Betreuung, zum Beispiel die Begleitung von Senioren bei Einkäufen oder Arztbesuchen. Es gehe auch darum, einfach mit den Betroffenen zu reden oder mal einen Spaziergang zu unternehmen.

Organisatorisch werden die Hilfeleistungen koordiniert durch Monika Weißer, die auf diesem Gebiet bereits eine große Erfahrung aus ihrer langen Tätigkeit als Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe mitbringt. Ein Büro ist in der Rottweiler Straße bereits eingerichtet. Und umsonst sollen die Helfer, die aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied der Genossenschaft sein müssen, ihre Aufgaben nicht erledigen müssen, so informierte Beate Fetzer. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit sei eine Aufwandsentschädigung von 9,50 Euro in der Stunde vorgesehen, so dass sich die Helfer über eine steuerfreie Pauschale vergleichbar einer Übungsleiterpauschale, also maximal 2400 Euro im Jahr freuen können.

Sehr zufrieden zeigten sich Monika Weißer und Beate Fetzer (von links) von der Resonanz auf den ersten Informationsabend zum Thema „Bürger für Bürger eG Nachbarschaftshilfe“. Bild: Gerd Jerger

Als ganz wichtig bezeichnete Beate Fetzer die Ausbildung für die Helfer, ohne die es natürlich nicht gehe. Vorgesehen dafür ist eine Basisschulung von 30 Unterrichtseinheiten. Dabei wird Basiswissen über Krankheitsbilder und Behinderungsarten vermittelt, beispielsweise über Demenz, über Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma, Schlaganfall oder neurologische Erkrankungen wie MS und Parkinson. Auch um altersbedingte Veränderungen wie die Beeinträchtigung des Seh- und Hörvermögens und Appetitlosigkeit geht es. Im Ausbildungsumfang enthalten ist auch der Umgang mit akuten Krisen- und Notfallsituationen in Form eines Erste-Hilfe-Kurses. Also alles Bereiche, die ein jeder auch in seinem persönlichen Umfeld tagtäglich brauchen könne, so Weißer und Fetzer.

Kooperation mit Mönchweiler

Die Ausbildung beginnt am 14. Mai, die weiteren Ausbildungstage sind dann der 21., 28. Mai und der 10. Juni. Nach gemeinsamer Absprache werden die weiteren Termine über Pfingsten noch festgelegt. Die Ausbildung findet beim Malteser Hilfsdienst in Villingen, Lantwattenstraße, statt oder auch, da eine Kooperation mit Mönchweiler angedacht ist, eventuell ab und zu in Mönchweiler.

„Einfach unbezahlbar“

Monika Weißer zog zum Schluss ihr Resümee über ihre langjährige Tätigkeit bei der Sozialen Drehscheibe, und sie betonte, dass die Menschen, denen man selbst helfen kann, einem unheimlich ans Herz wachsen. „Was einem bei einer solchen Tätigkeit an Dankbarkeit und Wertschätzung entgegengebracht wird, ist einfach unbezahlbar“.