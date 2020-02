Viele Stühle und Tische bleiben am Samstagabend in der Eschachhalle leer. Zum Schluss kommt sie doch noch auf, die Stimmung. Dafür sorgt die Guggenmusik der Fischbacher.

Dass es gar nicht so einfach ist, in einer halbvollen Eschachhalle närrische Stimmung aufkommen zu lassen, spürten die Veranstalter beim Niedereschacher Musikerball am Samstagabend unter dem Motto „Manege frei für den Circus Harmonie“.